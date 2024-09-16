Німеччина запроваджує контроль на кордонах. Що треба знати

Влада Німеччини запроваджує прикордонний контроль на сухопутних кордонах країни - всередині Шенгенської зони. Там кажуть, що це тимчасовий захід. З чим він пов'язаний, кого торкнеться і як здійснюватиметься контроль?

З понеділка, 16 вересня 2024 року, федеральна поліція Німеччини здійснюватиме контроль осіб, що в'їжджають до країни не лише з напрямку східних та південних кордонів Німеччини, де подорожувальників контролюють, але також з півночі та заходу. Нові правила прикордонного контролю торкнуться тих, хто в'їжджатиме до Німеччини з боку Данії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу та Франції. Поки що нові заходи планується здійснювати протягом максимум шести місяців. Але подовження можливе.

Оскільки Німеччина розташована в центрі Шенгенської зони, де стаціонарні прикордонні перевірки на кордонах відсутні, додатковий контроль може створювати перешкоди для переміщення товарів і людей. Це у багатьох викликає несхвалення. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критикує запроваджені Німеччиною заходи, які, на його думку, порушують сам принцип Шенгену, де всі поїздки здійснюються без персонального контролю та черг. Лише на зовнішніх кордонах ЄС, а також в аеропортах після прибуття з нешенгенських країн необхідно проходити паспортний контроль та, залежно від громадянства пасажира, мати візу.

Контроль усередині Шенгенської зони - "останній засіб"

Внутрішній прикордонний контроль ЄС передбачено лише за наявності певних передумов. Однак країни-члени самі вирішують, за яких обставин вони запроваджують заходи контролю і чи виправдані вони. При цьому країни, які вирішили запровадити прикордонний контроль, мають повідомити про це Єврокомісію. Вона, своєю чергою, може засудити такі дії, але досі жодного разу цього не робила. Заборонити контроль керівництво ЄС не може.

У Брюсселі хіба що вказують, що прикордонний контроль є винятковим заходом і має залишатися "останнім засобом", як заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер (Annita Hipper). Крім того, контроль усередині ЄС можливий лише як тимчасовий захід, максимально на три роки, згідно з ухваленими нещодавно змінами до Шенгенського прикордонного кодексу.

Ненсі Фезер у Герліці біля німецько-польського кордону Фото: Paul Glaser/dpa/picture alliance

У свою чергу федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) обґрунтувала введення прикордонного контролю при в'їзді до ФРН наміром обмежити кількість мігрантів, які нелегально потрапляють до країни, і знизити тиск на надмірно перевантажену систему надання притулку у Німеччині.

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Контроль на кордонах запровадила не лише Німеччина

Німеччина - не єдина країна, яка посилює зараз заходи контролю на кордонах. Вісім інших країн, що входять до Шенгенської зони, також розмістили пункти контролю та пропуску на своїх кордонах усередині ЄС. А з 2006 року в Шенгені країни-члени ЄС запроваджували перевірки на внутрішніх кордонах загалом 441 раз. Лідером тут є Франція. Після терактів, вчинених ісламістами у 2015 та 2016 роках, Париж залишив за собою право проводити постійний контроль на французьких кордонах. Під приводом різних викликів для безпеки країни, таких як терористична загроза, міграційна криза, шпигунство з боку Росії або проведення великих спортивних заходів, Франція неодноразово подовжувала контроль на своїх рубежах.

Франція оголосила про контроль, але часто він взагалі не здійснюється, як тут, на французько-бельгійському кордоні поблизу Невіль-ан-Феррен Фото: Sebastien Courdji/Xinhua/picture alliance

Німеччина, щоб знизити кількість нелегальних мігрантів і мінімізувати терористичну загрозу, у 2015 році також ввела контроль на півдні, на кордоні з Австрією. Відень, у свою чергу, контролює свої кордони зі Словаччиною, Чехією, Угорщиною та Словенією - з тим самим обґрунтуванням.

Особливо поширений контроль на кордонах у ЄС був під час пандемії COVID-19. Тоді майже у всіх країнах центральної Європи внутрішні кордони було закрито та запроваджено паспортний контроль, щоб зупинити поширення вірусу.

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Як здійснюватиметься контроль на кордонах ФРН

Чинний нині контроль на кордоні між Німеччиною та Австрією, за даними міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Германна (Joachim Hermann), здійснюється вибірково на автобанах шляхом візуального огляду. Це означає, що не кожен мандрівник зобов'язаний пред'явити свої документи. Перевіряють лише ті автомобілі, які викликають підозри. Контроль на інших міжміських дорогах також можливий, але не на всіх і не цілодобово, заявив баварський міністр.

Для здійснення контрольних заходів на другорядних місцевих дорогах у поліції немає персоналу, кажуть у профспілці німецьких поліцейських. Там кажуть про надмірне завантаження службовців. За даними профспілки, для здійснення контролю на кордоні потрібно додатково 5000 осіб. У міністерстві внутрішніх справ Німеччини заперечують. Там стверджують, що німецька федеральна поліція, яка відповідає за прикордонний контроль, має достатньо персоналу. Міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Ґлоден каже: німецька міністерка Фезер запевнила його в тому, що перевірки не повинні вплинути на дорожній рух та повсякденне життя та не проводитимуться на мостах через річки, які відділяють країну від Німеччини.

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Кого можуть не впустити до Німеччини

Прикордонний контроль, за задумом Ненсі Фезер, має допомогти більш ефективно відсіювати тих, хто намагається потрапити до Німеччини нелегально. На кордоні їм може бути відмовлено у в'їзді - за винятком тих випадків, коли вони попросять притулку в країні. Якщо цього не сталося, то вони чисто технічно навіть не в'їжджають на німецьку територію, а все ще перебувають у сусідній державі, наприклад, в Австрії. Тому, згідно з правилами ЄС, видворення з ФРН у цих випадках і не потрібне, стверджує міністр внутрішніх справ Баварії.

Однак якщо на кордоні подається прохання про надання притулку, німецька влада повинна перевірити, чи не подавала ця людина клопотання про притулок у іншій країні ЄС. Якщо подавала, то її можуть відправити назад до цієї країни або з туди, де людина вперше перетнула кордон Шенгенської зони. Але статися це може лише за умови, що ця країна погодиться прийняти прохача притулку. Така процедура, що здійснюється згідно з дублінським регламентом, досі подекуди тривала місяці. Тепер же голова МВС ФРН вимагає її прискорити. Прохачі притулку весь цей час повинні залишатися поблизу німецького кордону і за умов загрози втечі навіть можуть бути взяті під варту. Але такі табори поблизу кордону, де чекатимуть на рішення мігранти, ще доведеться побудувати.

Шенгенгська зона дедалі більше під тиском через нелегальну міграцію Фото: picture alliance/Caro

Тим часом, німецька поліція підтверджує, що з січня по липень цього року до Німеччини хотіли в'їхати 34 тисячі нелегальних мігрантів. Половину з них вдалося зупинити на кордоні. Решта тепер перебуває у ФРН, щодо них триває перевірка в межах дублінського регламенту, тобто з'ясовується, чи подавали вони заяву про притулок в якійсь іншій країні ЄС. Торік поліція зупинила на кордоні 127 тисяч нелегальних мігрантів. Чверті з них не дозволили перетнути кордон ФРН. Незрозуміло, наскільки великою є кількість незареєстрованих спроб в'їхати в країну і скільки осіб можна було б відстежити за допомогою посиленого прикордонного контролю.

Угорщина, яка зараз є головою Ради ЄС, прокоментувала запровадження Німеччиною контролю на кордонах не без зловтіхи. Багато років Угорщину критикують за жорстке поводження з мігрантами та біженцями, зазначили в офіційному Будапешті. "Зараз усе виглядає на те, що ті, хто завжди відкидав наш підхід, самі починають його дотримуватися. Цікаво, як кілька років і міграційна криза можуть змінити думку", - йдеться у заяві угорського уряду.