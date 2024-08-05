У Європарламенті закликають виключити Угорщину з Шенгену

Десятки депутатів ЄП виступили проти проросійської політики Орбана, зокрема - спрощення в'їзду в Угорщину для росіян і білорусів. Лунають заклики запровадити контроль на кордоні та навіть виключити її з Шенгенської зони.

У Європейському парламенті зростає невдоволення лінією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо Росії на тлі її триваючої війни проти України. Про це свідчать ініціативи євродепутатів, які закликають до посилення контролю на угорському кордоні, серед яких німець Йоахім Штрайт (Joachim Streit) і литовець Пятрас Ауштрявічюс. "Відкритий лист, ініційований Пятрасом Ауштрявічюсом, демонструє широке неприйняття членами Європарламенту політики братання Віктора Орбана з ворогами", - сказав Штрайт DW у понеділок, 5 серпня.

Загроза безпеці ЄС

Ідеться про відкритий лист Ауштрявічюса від 2 серпня голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), який підписали майже 70 європарламентарів. У тексті висловлюється обурення не лише не санкціонованою Євросоюзом "миротворчою місією" Орбана, а й останнім рішенням офіційного Будапешта спростити в'їзд у свою країну громадянам РФ і Білорусі.

"Безвідповідальне рішення Орбана являє собою серйозну загрозу безпеці всіх країн-членів ЄС та його громадян. Ці "працівники" з угорськими візами отримають можливість вільно переміщатися по всій Шенгенській зоні. Без належної перевірки безпеки існує ризик, що ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в Євросоюзі", - йдеться в листі.

Заклики запровадити контроль на кордоні

Підписанти закликають Єврокомісію терміново розслідувати рішення Угорщини, "оскільки воно може бути лазівкою і потенційно поставити під загрозу загальне функціонування Шенгенської зони та її роль як безпечного простору для громадян". Як можливий спосіб протидії цій політиці Будапешта пропонується запровадити нові заходи контролю на кордонах з Угорщиною. "Інші країни Шенгенської зони мають право не визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі", - також наголошується в листі.

Його підписав і Йоахім Штрайт, який, однак, виступив із більш радикальною пропозицією - виключити Угорщину з Шенгенської зони. "Єврокомісія на чолі з очільницею фон дер Ляєн має запровадити прикордонний контроль на кордонах Угорщини. Інакше угорська "національна карта" стане насмішкою над заходами щодо російських громадян, які ми посилили після вторгнення РФ в Україну", - заявив він. На думку німецького євродепутата, Орбан полегшує в'їзд для росіян "тільки щоб надати послугу Путіну, чим підриває основи Європейського Союзу".

Раніше найбільша фракція Європарламенту - Європейська народна партія (ЄНП) - також висловила стурбованість рішенням Угорщини пом'якшити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі, побоюючись, що це може сприяти шпигунству в ЄС. Голова партії Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав очільника Євроради Шарля Мішеля порушити це питання на наступному саміті лідерів ЄС у жовтні.

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Угорщина спростила умови в'їзду для росіян і білорусів

Після візиту Орбана до Москви Будапешт включив громадян РФ і Білорусі в програму "національної карти", яку видають тим, хто хоче працювати в Угорщині, на два роки з можливістю продовження. Так, з 9 липня Угорщина видає "національні карти" заявникам із Росії та Білорусі.

Їх Будапешт також видає громадянам України, Молдови, Сербії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Північної Македонії. Це не шенгенські візи, а дозволи на роботу і проживання, дійсні на території Угорщини.

Жителі цих восьми країн, які хочуть працювати або вести бізнес в Угорщині, можуть подати заяву. Водночас спеціальну перевірку власників "національної карти" на європейському рівні не проводять, і це викликає занепокоєння в Євросоюзі.