Візи для росіян: в ЄК стурбовані новими правилами в Угорщині

Надання потенційним шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве європейську безпеку, заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон. Також вона закликала угорський уряд пояснити свою позицію.

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон висловила занепокоєння з приводу нового угорського візового режиму для іноземних працівників з Росії та Білорусі.

"Росія - це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Надання потенційним російським шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве безпеку всіх нас", - зазначила вона в дописі в соцмережі X ввечері у четвер, 1 серпня.

Також Йоханссон додала лист до міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера, у якому закликала угорський уряд пояснити свою позицію. "Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми діятимемо", - пообіцяла вона.

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Нові візові правила Угорщини

У липні Угорщина запровадила процедуру швидкого отримання віз для громадян восьми країн, серед яких - Росія та Білорусь. Вони зможуть в'їжджати в Угорщину без перевірок безпеки чи інших обмежень. Такий крок обґрунтували очікуваним напливом громадян РФ в країну для будівництва атомної електростанції за російськими технологіями.

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Згідно з візовим режимом, іноземні працівники можуть перебувати в країні протягом двох років, а потім продовжувати своє перебування на три роки - стільки разів, скільки вони забажають. Іноземці можуть працювати будь-ким, однак для того, щоб скористатися правилами, вони повинні довести, що мають роботу, житло та медичне страхування в Угорщині.

Останніми днями ці правила викликали обурення в ЄС. Голова Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) у листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля попередив, що лібералізація візового режиму може становити "серйозний ризик" для безпеки ЄС.