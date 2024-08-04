Орпо: головування Угорщини в ЄС має оцінюватися критично

Депутати Європарламенту від Фінляндії вимагають жорстких заходів у зв'язку з діями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На думку прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, вкрай важливо, щоб Єврокомісія розглянула, зокрема, візові винятки, запроваджені Угорщиною для росіян, і вжила відповідних заходів, повідомляє у неділю, 4 серпня, фінська телерадіокампанія Yleisradio.

"Діяльність Угорщини на посаді головуючої (на ротаційні основі у Раді ЄС. - Ред.) також має оцінюватися дуже критично. Неможливо постійно суперечити загальній лінії ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію", - наголосив Орпо, цитує Yleisradio.

Фінський прем'єр також зазначив, що його країна діє щодо цього питання у співпраці з іншими країнами ЄС.

Нові візові правила Угорщини

У липні Угорщина запровадила процедуру швидкого отримання віз для громадян восьми країн, серед яких - Росія та Білорусь. Вони зможуть в'їжджати в Угорщину без перевірок безпеки чи інших обмежень. Такий крок обґрунтували очікуваним напливом громадян РФ в країну для будівництва атомної електростанції за російськими технологіями.

Згідно з візовим режимом, іноземні працівники можуть перебувати в країні протягом двох років, а потім продовжувати своє перебування на три роки - стільки разів, скільки вони забажають. Іноземці можуть працювати будь-ким, однак для того, щоб скористатися правилами, вони повинні довести, що мають роботу, житло та медичне страхування в Угорщині.

Останніми днями ці правила викликали обурення в ЄС. Голова Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) у листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля попередив, що лібералізація візового режиму може становити "серйозний ризик" для безпеки ЄС.

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон висловила занепокоєння щодо нового угорського візового режиму. В дописі у Х вона додала лист до міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера, у якому закликала угорський уряд пояснити свою позицію. "Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми діятимемо", - пообіцяла вона.