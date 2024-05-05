FT: Розвідка попереджає, що РФ планує диверсії у всій Європі

Європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що РФ планує диверсійні дії на всьому континенті, пише Financial Times. За їхніми даними, зростає кількість доказів агресивніших і більш узгоджених зусиль щодо цього.

Європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що Росія планує диверсійні дії на всьому континенті, дотримуючись курсу постійного конфлікту із Заходом. Про це у неділю, 5 травня, пише видання Financial Times.

Росія вже почала активніше готувати таємні вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на території Європи - безпосередньо та за допомогою поплічників, вважають представники розвідки.

Незважаючи на те, що агенти Кремля мають довгу історію подібних операцій і спорадично здійснювали атаки в Європі в останні роки, зростає кількість доказів агресивніших і більш узгоджених зусиль, згідно з оцінками спецслужб трьох різних європейських країн, якими ті поділилися з Financial Times.

"Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає", - заявив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) на конференції з питань безпеки минулого місяця. Росія тепер, схоже, комфортно проводить операції на європейській території "(з) високим потенціалом шкоди", додав він.

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Російські диверсії в Європі

Гальденванґ зробив заяву лише за кілька днів після того, як двох німецько-російських громадян заарештували в Байройті (Баварія) за ймовірну змову з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в Німеччині, нагадує видання.

Наприкінці квітня у Великобританії двом чоловікам висунули звинувачення у вчиненні пожежі на складі з вантажами допомоги для України. Прокуратура країни звинувачує їх у роботі на російський уряд. У Швеції служби безпеки тим часом розслідують низку недавніх сходжень поїздів з рейок, які, на їхню думку, можуть бути актами саботажу.

Також Росія намагалася знищити системи оповіщення на чеській залізниці, повідомив міністр транспорту країни FT минулого місяця. В Естонії в лютому співробітники російської розвідки скоїли напад на автомобіль міністра внутрішніх справ і журналістів, повідомила Служба внутрішньої безпеки країни. Міністерство оборони Франції цього року також попередило про можливі диверсійні атаки з боку Росії на військові об’єкти.

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"Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося справжнє посилення російської активності, - каже старший консультант аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз. - Не можна сказати, чи є це відображенням того факту, що росіяни кидають на це більше ресурсів; чи вони діють більш необережно і їх лювлять; чи просто західна контррозвідка стала кращою у виявленні та припиненні (диверсій - Ред.) ".

"Що б це не було - багато чого відбувається", - додав він.

Один з високопоставлених чиновників європейського уряду заявив FT, що через служби безпеки НАТО поширюється інформація про "явні та переконливі злочинні дії Росії", які координуються та масштабуються. Настав час "підвищити обізнаність і зосередитися" на загрозі російських насильницьких дій на європейській землі, додав він.

Днями пресслужба Альянсу опублікувала заяву, в якій висловлюється глибока стурбованість зростанням "зловмисної діяльності на території союзників" з боку Росії.

Розвідка: РФ посилюватиме тиск

Один з представників розвідки заявив виданню, що нарощування активності відображає мету Росії чинити максимальний тиск "усюди". За його словами, Путін наразі почувається "підбадьореним" і намагатиметься якомога сильніше просуватися в Європі на багатьох фронтах, чи то за допомогою дезінформації, чи то саботажу чи хакерства.

Посилення агресії з боку російської розвідки також відображає бажання керівництва країни відновити свої позиції, адже за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 600 офіцерів російської розвідки, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, були вислані, що завдало серйозної шкоди шпигунській мережі Кремля на всьому континенті, йдеться у публікації.

У недавньому звіті аналітики Королівського інституту об'єднаних служб Великобританії наголосили на зусиллях, яких Росія докладала для відновлення своєї присутності в Європі, часто використовуючи для цього поплічників. Серед них - представники російської діаспори, а також організовані злочинні групи, з якими Кремль має давні зв'язки.

Оскільки Росія посилює операції, служби безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до загроз і намагаються визначити цілі, які вони могли пропустити, пише FT. Виникали питання, наприклад, щодо поки що нез'ясованого вибуху на заводі боєприпасів BAE Systems в Уельсі, який постачає снаряди Україні. А нещодавно на заводі в Берліні, що належить збройовій компанії Diehl, яка також постачає зброю в Україну, сталася потужна пожежа.

"Як завжди у випадку з Росією, розумно не шукати єдиного пояснення, чому вони щось роблять. Завжди відбувається комбінація речей, - зазначає Кейр Джайлз. - Ці точкові атаки, які ми спостерігали досі, звичайно, для того, щоб створити збої, але їх також можна використовувати для дезінформації. Крім того, є те, чому Росія вчиться на цих нападах, якщо вона хоче справді паралізувати Європу... Це тренувальні заходи".

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