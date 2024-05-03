Будівля оборонного концерну Diehl згоріла у Берліні

На берлінському підприємстві Diehl Metall Applications у п'ятницю, 3 травня, спалахнуло технічне приміщення на другому поверсі. Пізніше вогонь охопив усю будівлю у районі Ліхтерфельде на південному заході німецької столиці, вона частково обрушилася.

Оскільки на підприємстві зберігалися та оброблялися хімікати, в районі пожежі спостерігається "небезпечне скупчення диму", заявив представник пожежної служби Берліна. За його словами, на місці працювали 180 пожежників, вони могли гасити вогонь лише зовні за допомогою піни, щоб не допустити утворення синильної кислоти.

Пожежна служба також попереджала про небезпеку отруйного диму, що поширюється у бік північної частини міста. Мешканців Берліна просили не виходити на вулицю, вдома вимкнути кондиціонери, а вікна та двері тримати зачиненими.

На заводі Diehl, що спалахнув, не вироблялася військова продукція

В контексті діяльності компанія Diehl, деякі ЗМІ звертали увагу на те, що вона виробляє системи протиповітряної оборони IRIS-T, які, зокрема, постачає в Україну. Голова її оборонного підрозділу Diehl Defence Гельмут Раух (Helmut Rauch) був у складі німецької делегації, яка відвідала Київ із віцеканцлером і міністром економіки ФРН Робертом Габеком (Robert Habeck) у квітні.

Втім, Diehl Defence розташовано на півдні країни. Пожежа, за словами представника концерну Міхаеля Ніца (Michael Nitz), спалахнула в гальванічному цеху підрозділу Diehl Metall, де переважно виробляються деталі для автомобільної промисловості. Хоча Diehl Group є великим оборонним концерном, проте на заводі в Берліні не вироблялося жодної військової продукції, наголосив Ніц.