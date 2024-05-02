НАТО: РФ посилила гібридні атаки на території членів альянсу

Члени НАТО глибоко стурбовані нещодавніми атаками на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії, які приписують РФ. Члени НАТО закликали РФ "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

Країни-члени НАТО глибоко стурбовані нещодавніми атаками на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії, які приписують Росії. Як йдеться у поширеній у четвер, 2 травня, заяві НАТО, Північноатлантичний альянс засудив поведінку Росії і закликав країну "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

"Ці інциденти є частиною інтенсифікованої кампанії, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, в тому числі на території альянсу та через проксі", - заявили, зокрема, в НАТО.

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Члени альянсу пообіцяли "продовжувати підвищувати" свою стійкість проти таких атак і застосовувати свої інструменти для "протидії та боротьби з гібридними діями Росії". "Дії Росії не стримають членів альянсу від продовження підтримки України", - додали в НАТО.

Нагадаємо, цього тижня Національний центр боротьби з організованою злочинністю, підпорядкований поліції Чехії, заявив, що російська військова розвідка причетна до організації вибухів на складах боєприпасів у чеському селі Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року.