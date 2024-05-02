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НАТО: РФ посилила гібридні атаки на території членів альянсу

Дмитро Шварц
2 травня 2024 р.

Члени НАТО глибоко стурбовані нещодавніми атаками на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії, які приписують РФ. Члени НАТО закликали РФ "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

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Штаб-квартира НАТО у Брюселі
В НАТО заявили про посилення гібридних атак РФ на території членів альянсуФото: La Nacion/ZUMA Wire/Imago Images

Країни-члени НАТО глибоко стурбовані нещодавніми атаками на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії, які приписують Росії. Як йдеться у поширеній у четвер, 2 травня, заяві НАТО, Північноатлантичний альянс засудив поведінку Росії і закликав країну "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань". 

"Ці інциденти є частиною інтенсифікованої кампанії, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, в тому числі на території альянсу та через проксі", - заявили, зокрема, в НАТО.

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Члени альянсу пообіцяли "продовжувати підвищувати" свою стійкість проти таких атак і застосовувати свої інструменти для "протидії та боротьби з гібридними діями Росії". "Дії Росії не стримають членів альянсу від продовження підтримки України", - додали в НАТО.

Нагадаємо, цього тижня Національний центр боротьби з організованою злочинністю, підпорядкований поліції Чехії, заявив, що російська військова розвідка причетна до організації вибухів на складах боєприпасів у чеському селі Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року.

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