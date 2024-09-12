Дебати про мігрантів: що пропонують політики у ФРН

Тимчасовий контроль на всіх німецьких кордонах і запеклі дебати про те, чи можна прямо на кордоні відмовляти біженцям у в'їзді до країни: це лише два найважливіші заходи, які домінують у Німеччині в суперечках про посилення політики надання притулку. Не минає й дня, щоб не пролунали нові заяви в дискусії про міграційну політику.

Різанина в Золінгені та результати земельних виборів

Приводом для нових суперечок стало вбивство трьох відвідувачів міського фестивалю в німецькому Золінгені 23 серпня. Головний підозрюваний у вчиненні злочину - прохач притулку з Сирії, який зараз перебуває під вартою. Крім того, на політичну ситуацію в Німеччини вплинули результати земельних виборів у двох східних федеральних землях - Тюрингії та Саксонії. На них противники міграції - партія "Альтернатива для Німеччини" (АДН) та альянс "Союз Сари Ваґенкнехт: здоровий глузд і справедливість" (ССВ) - отримали значну підтримку виборців.

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Мерц: "Шольц веде країну хибним шляхом"

Партії правлячої коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз-90/Зелені" і Вільна демократична партія (ВДП) - опинилися в непростій ситуації, оскільки на земельних виборах і за результатами опитувань вони демонструють вкрай низькі результати. На цьому тлі блок опозиційних християнських партій - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) - посилює тиск на федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Федеральний канцлер зараз втрачає контроль над своєю власною країною", - заявив після вбивства в Золінгені голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Свічки на місці теракту в Золінгені, 25 серпня 2024 року Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Pro Asyl за інтеграційні проєкти

В основі дискусії лежить питання: чи не занадто багато прохачів притулку приймає Німеччина? І чи не прибувають до країни разом з біженцями злочинці й політичні екстремісти? Багато соцопитувань чітко демонструють, що населення країни бачить необхідність змін у питаннях міграції, що веде до посилення дебатів.

Правозахисна організація Pro Asyl не схвалює атмосферу крайнього невдоволення, у якій проходять дискусії. "Ми спостерігаємо істеричні дебати, що ґрунтуються на конкуренції за позбавлення біженців їхніх прав. І в цих дебатах абсолютно втрачається один аспект: підтримка структур громадянського суспільства, таких як проєкти з розвитку демократії та боротьбі з екстремізмом", - пояснив DW її експерт з питань біженців Тарек Алаус. На його думку, країна має зробити більше для інтеграції прохачів притулку, які проживають у ФРН, і, наприклад, вжити жорсткіших заходів проти готових до насильства ісламістів.

Експерт Pro Asyl з питань біженців Тарек Алаус Фото: Horst Galuschka/dpa/picture alliance

Глава МВС вимагає перевірки на всіх кордонах

Однак нині подібні пропозиції здебільшого ігнорують. 9 вересня федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розпорядилася про проведення тимчасових перевірок на всіх кордонах Німеччини, починаючи з 16 вересня. Раніше вони вже проводилися на кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією. Це принесло результати: на початку вересня федеральна поліція оголосила, що за перші шість місяців на кордонах було відмовлено у в'їзді до країни більш ніж половині нелегальних мігрантів. За весь 2023 рік їх було не більше 28 відсотків.

Консерватори виступають за повну відмову у в'їзді

Однак ХДС і ХСС тепер хочуть, щоб на кордонах розвертали назад набагато більше людей. На зустрічі, що відбулася 10 вересня у федеральному міністерстві внутрішніх справ у Берліні, представники уряду та опозиції поки що не знайшли спільного знаменника. Хоча й представники уряду, наприклад, міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner), нині також виступають із різкими заявами з питань надання притулку та міграції.

Тарек Алаус пояснює: "Прикордонний контроль і видворення - дві різні речі. Тимчасовий прикордонний контроль можливий з юридичної точки зору, але він значною мірою суперечить ідеї ЄС про свободу пересування. Видворення несумісне із законодавством ЄС від самого початку, оскільки заяви про надання притулку, подані на кордоні, має бути перевірено до того, як відбудеться видворення".

Рада з міграції говорить про небезпечний популізм

Європейське й німецьке законодавство передбачає, що кожен, хто прибуває на кордон і просить притулку, має право на розгляд свого прохання. Такої ж думки дотримується Міграційна рада, що об'єднує близько 100 організацій з надання допомоги біженцям. "Обговорювана нині політика повернення людей, які шукають захисту на кордонах Німеччини, являє собою небезпечний популізм у дебатах про міграційну політику. Немає жодних сумнівів у тому, що поточна правова ситуація робить незаконним повернення людей, які шукають захисту", - йдеться в нещодавно опублікованій заяві ради.

Австрія вже оголосила, що не прийматиме біженців, яким відмовляють у прийомі на кордоні з Німеччиною. А глава уряду Польщі Дональд Туск назвав подібні плани Німеччини "абсолютно неприйнятними". Проте на зустрічі з опозицією Фезер зробила, зокрема, таку пропозицію: відтепер під час подання прохання про надання притулку на кордоні перевірятимуть, чи не зареєстрований біженець в іншій країні ЄС. У такому разі біженці не зможуть в'їжджати до країни, як це було раніше. Проте опозиція перервала переговори з федеральним урядом, не досягнувши результату. Мерц заявив про припинення дискусії з питань реформи міграційного законодавства.

Не більше 100 000 шукачів притулку на рік?

ХДС і ХСС також виступають за встановлення верхньої межі кількості шукачів притулку. "Загалом у довгостроковій перспективі цю кількість має бути значно скорочено, і вона має становити менше ніж 100 тисяч осіб, тому що ми справді перевантажені", - заявив 8 вересня голова ХСС і глава уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder). За його словами, Німеччина "перевантажена не тільки в питаннях нестачі дитячих садків, шкіл і житла". "Ми також певною мірою перевантажені в культурному сенсі. У багатьох німецьких містах німці більше не почуваються, як вдома. І істина проста: ми занурюємося в хаос". Для порівняння: у 2023 році притулок у Німеччині попросили близько 351 тисяча осіб.

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