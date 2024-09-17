Як працює посилений контроль на кордоні Німеччини: репортаж

Перевірки на всіх кордонах Німеччини проводитимуться з метою підвищення контролю за міграцією - поки що протягом найближчих шести місяців. Не всі на заході країни задоволені цим.

Вибіркові перевірки на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією уже зараз є повсякденною рутиною. А з 16 вересня німецькі прикордонники також контролюють рух на кордоні з Францією, Бельгією, Люксембургом, Нідерландами та Данією. "Ми маємо на меті скоротити нелегальну міграцію, зупинити контрабандистів та злочинців, а також вчасно виявити і зупинити ісламістів", - заявила федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Сухопутний кордон ФРН має понад 3800 кілометрів. Особлива його ділянка є глибоко на заході країни, в районі міста Аахен, де Німеччина має межу одночасно з Бельгією та Нідерландами. На більшості невеликих прикордонних переходів там 16 вересня - у перший день запровадження перевірок - не спостерігається нічого незвичного. Зокрема, на односмуговій дорозі, що поєднує нідерландське місто Ваалс з німецьким Аахеном, рух безперешкодний. Магазини обабіч працюють, люди насолоджуються кавою і сонцем у вуличних кафе.

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Мультикордон біля німецького Аахена

На околицях Ваалса можна побачити дві таблички. На одній напис "Bundesrepublik Deutschland" (Федеративна Республіка Німеччина), на іншій мапа місцевості. Нідерландською мовою вказано "Grenzeloos fietsen!", що перекладається як "Їхати на велосипеді без кордонів!" І тут же навколо пролягає безліч невеликих велодоріжок і стежок полями та лісами. Пересуватися велосипедом і пішки туди-сюди тут можна між Німеччиною, Бельгією та Нідерландами.

Тут, на кордоні між Ваалсом в Нідерландах та Аахеном в Німеччині, поки контролю немає Фото: Sabine Kinkartz/DW

У регіоні навколо Аахена прикордонні пости та контрольно-пропускні пункти давно зникли. Цілком звичним є, що у прикордонному трикутнику німці живуть у Бельгії та Нідерландах, а працюють у Німеччині, і навпаки. Автобусні маршрути прокладені через кордони, люди ходять за покупками в сусідні країни.

Гнучкий контроль на кордонах

Так має бути і надалі, наголошує Давід Шпекс (David Specks), речник управління Федеральної поліції Німеччини в Аахені. Міністерство внутрішніх справ ФРН наказало здійснювати "адресний, адаптований до ситуації, локальний і гнучкий у часі", а не "повсюдний" контроль. Шпекс спілкується з журналістами в зоні зупинки для автомобілістів на автобані неподалік від кордону з Бельгією.

Кордон і повсякденне життя - в одній точці Фото: Sabine Kinkartz/DW

Співробітники федеральної поліції в захисних жилетах і з автоматами напоготові підготувалися до розширеного прикордонного контролю. На відміну від підрозділів поліції федеральних земель, федеральна поліція відповідає за злочини транснаціонального характеру, а також за безпеку на залізниці та в аеропортах. Колеги Шпекса чергують у поліцейських машинах безпосередньо на кордоні і стежать за дорожнім рухом. Якщо вони бачать транспортний засіб, який здається їм підозрілим, вони переслідують його і скеровують до зони зупинки.

Там транспортний засіб "оточують" з усіх боків. Пасажири повинні показати свої посвідчення особи та документи, поліцейські оглядають багажник або вантажний відсік автобусів. Таку "зону перевірки" поліція може облаштувати будь-де на кордоні.

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Прикордонний контроль і нестача кадрів

За словами експертів, місця проведення перевірок визначаються досвідом прикордонної поліції. Невеликі дороги контролюються лише час від часу, велодоріжки - майже не контролюються. "Контрабандисти на велосипедах з мігрантами на багажнику - це рідкість", - пояснює Шпекс.

Підозрілі атомобілі німецька поліція супроводжує для перевірки до зони зупинки для водіїв Фото: Sabine Kinkartz/DW

Однак проведення саме вибіркових перевірок пов'язане насамперед із кадровими проблемами. Кілька років тому профспілка поліцейських Німеччини підрахувала, що лише в регіоні Аахена для цілодобового контролю найважливіших пунктів перетину кордону потрібно близько 900 поліцейських. Управління поліції Аахена налічує близько 330 співробітників - у їхній зоні відповідальності ділянка кордону, що простягається на понад 200 кілометрів від Аахена на південь. Тут також розташовані 44 залізничні станції та три аеродроми.

Непередбачуваний контроль - також для місцевих жителів

Запровадити масштабний прикордонний контроль, як того вимагає найбільша опозиційна сила Німеччини - ХДС/ХСС - з метою завадити в'їзду до країни якомога більшої кількості мігрантів без дозвільних документів, з нинішнім персоналом неможливо. Для забезпечення запровадженого з 16 вересня прикордонного контролю федеральна поліція в Аахені отримала підкріплення. Шпекс не хоче розголошувати, скільки саме співробітників доєдналися до його команди. За його словами, цього однак, достатньо для більш інтенсивної роботи. "Тепер ми можемо бути не тільки у формі, але й у цивільному одязі, і ми можемо просто проводити більше перевірок і стати більш непередбачуваними для злочинців", - пояснює офіцер.

Давід Шпекс Фото: Sabine Kinkartz/DW

Непередбачуваним прикордонний контроль є, однак, і для людей, які живуть у прикордонній зоні. І це уже викликає побоювання серед мешканців, наприклад, щодо багатогодинних заторів на кордоні. "Ми враховуємо прикордонний рух і намагаємося зробити так, аби негативний вплив на нього був мінімальним", - обіцяє очільник управління Федеральної поліції в Аахені Ріхард Кестер (Richard Köster).

Реакція сусідніх країн на посилення прикордонного контролю у ФРН

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер також пообіцяла, що це матиме якомога менший вплив на мешканців, торгівлю, економіку і рух транспорту. Контроль, запроваджений раніше на сході та півдні Німеччини, уже засвідчив свою дієвість, переконує вона. "Ці заходи контролю також уможливлюють дієві відмови у перетині кордону особам, які не мають права на в'їзд до Німеччини, - таких уже було понад 30 тисяч лише з жовтня 2023 року. Крім того, було подано на 20 відсотків менше заяв про надання притулку, на 20 відсотків більше видворень", - пояснила міністерка.

Однак країни-сусіди Німеччини не надто задоволені новим курсом Берліна. Адже у Шенгенській зоні контроль фактично має здійснюватися лише на зовнішніх кордонах, а не на кордонах між окремими країнами.

Взяти під контроль нелегальну міграцію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв обговорити нові заходи німецького уряду з колегами з інших країн ЄС та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Всі знають, що ми діємо в межах європейського права, але максимально використовуємо наші можливості. Усі розуміють, що кількість тих, хто приїжджає до Німеччини, надто велика і що німецьких уряд зі зрозумілих причин зацікавлений у тому, щоб узяти ці речі під контроль за допомогою хорошого менеджменту", - сказав голова німецького уряду. Сюди, за його словами, належить, зокрема, і контроль на кордоні.

Після першого дня контролю на всіх кордонах Німеччини Федеральна поліція підбила позитивні підсумки. У деяких випадках, за її даними, вдалося виявити людей, які не мали права на в'їзд до Німеччини. Цим людям було виголошено відмову в перетині кордоні. Та чи не скористаються люди, які хотіли нелегально перетнути кордон Німеччини, наступного разу більш непримітними шляхами і ділянками кордону? Речник федеральної поліції Давід Шпек знизує плечима. Мовляв, це завжди "гра в кішки-мишки", каже він. Шпек впевнений, що в цьому нічого не зміниться.

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