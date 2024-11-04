Громадянство ФРН: спрощення процедури, але роки очікування?

Подати документи на отримання німецького паспорта "особливо інтегрований" іноземець може вже через три роки проживання у Німеччині. Утім, отримання самого паспорта може розтягнутися на роки.

"Чудово, що ви вирішили отримати німецьке громадянство. Цим листом ми підтверджуємо надходження вашої заяви (...) Зважаючи на велику кількість поданих заяв, мусимо зазначити, що час очікування до початку розгляду вашої заяви може становити приблизно 12 місяців". Такі листи, але з різними датами очікування, отримують в Німеччині іноземці, які вирішили набути громадянство ФРН після ухвалення, як наголошували в уряді ФРН, "сучасного міграційного законодавства", покликаного "помітно скоротити і спростити шлях до німецького громадянства".

Реформа німецького законодавства про набуття громадянства Німеччини - натуралізацію - стала величезним викликом для влади місцевих громад. За даними опитування, проведеного виданням Welt am Sonntag у 25 найбільших містах-громадах Німеччини, за два останні роки кількість заяв на натуралізацію зросла на 50 відсотків. Для іноземців, які подали відповідні заяви, це цілком може означати часом і роки очікування на отримання німецького паспорта.

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У Берліні - понад 100 заяв на громадянство щодня

20 з опитаних громад назвали конкретні цифри. Згідно з цими даними, що їх наводить Welt am Sonntag, у 2022 році заяви на натуралізацію подали загалом 81 007 осіб. Цього ж року відповідних заяв уже подано 122,9 тисячі. За словами речника берлінського земельного відомства з питань імміграції, з 27 червня - тобто після набуття чинності нового закону про громадянство - кількість заяв "знову значно зросла". "Минулого тижня ми отримували в середньому 104 заяви щодня. Це величезний виклик", - наголосив він.

У громадах ледве встигають не те, що обробляти, а й приймати заяви. Лише у цих 20 громадах, які надали конкретні дані, на розгляді перебуває понад 217 000 заяв. Це означає, що іноземці іноді мають чекати роками на отримання німецького паспорта. У кількох містах заявили, що 18 місяців - це реальний час обробки заяви після її подачі, але іноді називають і значно довші терміни.

"Понад вісім місяців" триває очікування співбесіди, повідомляють зі Франкфурта-на-Майні. Потім десь 14 місяців минає, перш ніж компетентний орган береться за розгляд заяви. У Бремені це іноді займає "щонайменше 24 місяці". Особливо складна ситуація в Лейпцигу, заявив представник місцевої влади: "Зараз час очікування до подачі заяви становить 50 місяців".

Cудові позови через бездіяльність органів влади

З юридичної точки зору, це може бути проблемою. Відомство, яке займається обробкою заяв, має надати заявнику відповідь упродовж трьох місяців, повідомили газеті у відомстві у справах іноземців в Дрездені з посиланням на відповідний регламент. У цій відповіді може йтися про брак наданих документів, запит даних, які потребують уточнення, або ж навіть про відхилення заяви, якщо не дотримано очевидних вимог. Якщо цього строку не дотримано, заявник "може подати позов через бездіяльність", зазначили у Дрездені. А ця процедура, своєю чергою, створює додаткове навантаження на роботу адміністративних судів і пов'язана з "високими судовими витратами для місцевої влади".

Ганс Форлендер (Hans Vorländer), голова Експертної ради з питань інтеграції та міграції, розкритикував діяльність деяких міст. "Деякі громади затягують прийняття заяв на натуралізацію, щоб таким чином убезпечити себе від позовів щодо бездіяльності, - сказав він в інтерв'ю Welt am Sonntag. - Але таких позовів все одно не уникнути".

Набуття громадянства і визнання вільного демократичного ладу

За новим законом, претендувати на німецький паспорт можна вже через п'ять років проживання в Німеччині (раніше було вісім), а в разі "особливих інтеграційних досягнень" натуралізація можлива навіть через три роки (раніше було шість). Однією з головних передумов отримання громадянства Німеччини є здатність претендента на німецький паспорт надійно забезпечувати себе фінансово.

Утім, зазначає Форлендер, в результаті реформи з'явилися і "надзвичайно комплексні правові норми", які вже самі по собі призводять до тривалішого процесу подання та розгляду заяв. Так, зараз претендент на отримання німецького громадянства має підписати розширену заяву про визнання вільного демократичного ладу. Потім чиновники повинні це "ретельно перевірити й оцінити", пояснив Форлендер. При цьому він звернув увагу на таку проблему, як "розпливчатість термінів". "Тож, безумовно, матимуть місце судові розгляди щодо негативних рішень по заявах", - прогнозує експерт.