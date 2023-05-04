СуспільствоПольща
Нелегали на кордонах і ШІ: у ЄС тестують нові дрони
Реклама
Міграція, безумовно, - одне з найбільш суперечливих питань ХХІ століття. Одне можна сказати напевно: кожен, хто тікає від переслідувань і воєн у рідній країні, має право на притулок і безпеку. Але важко чітко окреслити межу. А якщо у цих людей немає документів? Ну і, звісно, постає питання в’їзду в країну потенційно небезпечних осіб. ЄС і США хочуть краще захистити свої кордони - дедалі частіше за допомогою штучного інтелектута автономних дронів. Але чи справді ШІ робить кордони більш безпечними? І що це означає для шукачів притулку?