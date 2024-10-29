Німеччині не вистачає директорів шкіл

Більш ніж тисяча шкіл у Німеччині працює без директорів. Причина: брак кваліфікованих кадрів. Навчальні заклади не можуть знайти відповідних кандидатів для шкіл. Такими є результати опитування, опублікованого газетою Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) у понеділок, 28 жовтня. Згідно з опитуванням, нині по всій країні 1286 вакансій директора школи залишаються незайнятими, або на них перебувають в.о. директора.

Нестача персоналу для німецьких шкіл - знайома проблема

Найбільше вакансій на посади очільників навчального закладу наразі пропонує найбільш густонаселена земля Німеччини - Північний Рейн-Вестфалія. Рівно чверть усіх вакансій припадає на неї. Чиновники у столиці землі Дюссельдорфі пояснюють таку нестачу кадрів у школах загальним дефіцитом викладацького персоналу у країні, який буде неможливо покрити ще кілька років. Варто зазначити, що земля Північний Рейн-Вестфалія ще торік стала абсолютною рекордсменкою за кількістю незайнятих вакансій у викладацькому середовищі: у 2023 році тут недорахувалися 8000 викладачів. Для порівняння: у Берліні вільними були 800 вакансій.

Те, що німецьким школам не вистачає викладачів, відомо вже давно. У 2023 році німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland повідомило, що по всій країні налічується понад 12 тисяч вакансій. Голова Німецького об'єднання вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger) уже тоді назвав таку оцінку дефіциту кадрів "необачною". За його підрахунками, ситуація ще гірша: реально країні не вистачає від 32 тисяч до 40 тисяч учителів. Цифру в 12341 він назвав "занадто прикрашеною".

Тому той факт, що німецьким школам бракує керівників, вписується в загальну картину браку кваліфікованих кадрів. У Баден-Вюртемберзі нині відкрита 221 вакансія директора школи. У Нижній Саксонії - 162. Найменше вільних вакансій директорів шкіл у Гамбурзі - усього шість. Деякі земельні міністерства не захотіли надавати точної інформації про дефіцит кадрів - наприклад, Гессен.

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