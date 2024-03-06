Паспорт ФРН лише за три роки? Ось як це буде можливо

На початку літа набуде чинності новий закон про отримання громадянства Німеччини: він спрощує отримання німецького паспорта. Як це працюватиме - у довідці DW.

1 червня може стати історичним моментом, коли в Німеччині запрацює новий закон, що спрощує отримання громадянства Німеччини. Він значно розширить коло осіб, які за бажання можуть отримати німецький паспорт. Його головні нововведення: тепер громадянам не тільки країн Євросоюзу, а й решти держав можна не відмовлятися від свого колишнього громадянства або громадянств, щоб натуралізуватися у ФРН, а подати заявку на отримання паспорта дозволено вже через п'ять років замість восьми, як було раніше. Ба більше, претенденти в окремих випадках матимуть можливість отримати паспорт Німеччини, проживши в країні лише три роки.

Хто може претендувати на прискорену процедуру?

Основна вимога до всіх претендентів - це наявність легального статусу в Німеччині, який дає в принципі право на безстрокове перебування в країні (до цього пункту ми повернемося наприкінці статті). Також претенденти мають скласти іспит на знання країни та її законів, володіти німецькою мовою і - це нове положення - фінансово забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно, не залежачи від державних соціальних виплат. Додаткові бар'єри були створені для тих, хто раніше висловлював антисемітські чи расистські заяви або відмовляється визнавати рівноправність чоловіків і жінок, допускає можливість багатоженства. Їм в отриманні громадянства відмовлятимуть.

Для тих, хто претендує на громадянство за прискореною процедурою, висунуть суворіші вимоги: знання німецької мови на рівні C1 (вище тільки C2), а також "особливі заслуги в інтеграції". Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто уклав шлюб із громадянкою або громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.

Як багато таких людей?

Вимоги до охочих отримати німецький паспорт уже через три роки "дуже амбітні", кажуть опитані DW експерти. "Ви тільки врахуйте: солідний рівень C1, самостійний і достатній заробіток та особливі інтеграційні заслуги. Не можу сказати, що мені спадає на думку багато прикладів таких людей", - зізнався в розмові з DW Петер Шлоцер (Peter Schlotzer), голова відділу з прийняття до громадянства в Дармштадті.

За різними оцінками, від 8 до 10 мільйонів жителів Німеччини можуть за новим законом претендувати на отримання паспорта ФРН Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Ідеться радше "про рідкісні винятки" з 8-10 мільйонів жителів Німеччини, які за новим законом отримають право на натуралізацію, додав Ян Шнайдер (Jan Schneider), науковий співробітник при експертній Раді німецьких фондів інтеграції та міграції (SVR). "Хто може мати такий високий рівень знань німецької після трьох років - це, наприклад, ті, хто тут навчався", - додав Петер Шлоцер.

Що таке особливі заслуги в інтеграції?

Мабуть, найбільш туманний пасаж уновому законі стосується вимоги продемонструвати "особливі заслуги в інтеграції" для тих, хто претендує на громадянство ФРН, проживши в країні лише три роки. Законодавці не уточнили, що може вважатися такими заслугами, зазначили обидва експерти.

Загалом є три типи таких заслуг: в освіті, у професійній або волонтерській діяльності, каже Ян Шнайдер. Він навів такий приклад. "Скажімо, молода людина проходить професійне навчання в Німеччині та отримує середній бал "один із плюсом" (найвища оцінка в Німеччині це одиниця - Ред.). Тут можна стверджувати, що відомству у справах іноземців було б складно не взяти цей факт до уваги", - каже Шнайдер. Але ось із волонтерською діяльністю вже складніше, тому що менше чітких рамок, що вважати особливими заслугами, вказує Шнайдер. "Допомагаєш місцевим пожежникам або новачкам у танцювальній групі чи в організації сільського свята? А якщо ти допомагаєш робити покупки літній сусідці?" - наводить приклади Шлоцер. Він сумнівається в тому, що ці приклади вважатимуться особливими заслугами.

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Напевно можуть бути деякі види волонтерської діяльності, які не викликатимуть сумнівів у чиновників, додає Шлоцер. "Допомога Червоному Хресту, робота в Службі технічної допомоги Німеччини (THW), кілька років роботи в одній із благодійних організацій Tafel, яка займається роздачею харчових продуктів нужденним, допомога з інтеграцією біженців", - такі приклади він вважає "безперечними заслугами".

Коли в цьому питанні буде ясність?

Орієнтовно до початку літа Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН, як очікують експерти, додатково внесе рекомендації щодо застосування нового закону про громадянство. Вони надійдуть у федеральні землі, а далі вже земельна влада отримає право на свій розсуд інтерпретувати ці рекомендації.

Раніше подав - раніше отримав?

Ті, хто подасть заяву на отримання паспорта після трьох років проживання в Німеччині, необов'язково зможуть розраховувати на те, що їхні заяви розглядатимуть у пріоритетному порядку, кажуть експерти.

У Гамбурзі процедура прийняття до громадянства має дуже святковий вигляд: на фото - велика зала гамбурзької ратуші Фото: Christian Charisius/picture alliance

Кожна федеральна земля може вирішувати це питання на власний розсуд - нагороджувати претендентів за особливі заслуги чи ні, додатково і прискореними темпами розгляду заяви. Тим паче, що у відомствах уже сьогодні час очікування на отримання громадянства розтягнувся в більшості міст і громад більш ніж на рік. Влада вже сьогодні не справляється з потоком заяв на громадянство. З набуттям чинності нового закону цей час збільшиться, пророкує більшість спостерігачів - імовірно, і для тих, хто має право отримати громадянство вже за три роки.

Чи зможуть біженці з України претендувати на громадянство ФРН через три роки?

Абсолютна більшість українських громадян, які прибули як біженці після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, не зможуть скористатися прискореною процедурою отримання німецького громадянства, хоча до лютого 2025 року багато хто з них вже проведуть у Німеччині три роки.

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Річ у тім, що українці здебільшого отримували в країнах Євросоюзу тимчасовий дозвіл на захист від війни. Такий статус не дає змоги претендувати на отримання паспорта країни, в якій отримали цей тимчасовий статус. І новий закон це положення ніяк не змінив, каже Ян Шнайдер. "Українцям, які втекли від війни і бажають отримати німецьке громадянство, доведеться домагатися іншого статусу: здобути тут освіту, отримати Blue Card і мати посвідку на постійне проживання", - вказує Шнайдер.