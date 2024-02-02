Громадянство ФРН: Бундесрат схвалив реформу законодавства

Громадянство ФРН: Бундесрат схвалив реформу законодавства2 лютого 2024 р.
Палата федеральних земель Німеччини (Бундесрат) схвалила в п'ятницю, 2 лютого, реформу законодавства про громадянство ФРН. Вона полегшує отримання німецького паспорта та дозволяє подвійне громадянство.
Відтепер іноземці зможуть отримати громадянство Німеччини не після восьми, а вже після п'яти років легального проживання в країні. У разі "особливо успішної інтеграції" цей термін може бути скорочений до трьох років.
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З огляду на нинішні пропалестинські акції, для набуття громадянства Німеччини іноземцям відтепер потрібно буде висловити прихильність не тільки до конституції ФРН, а й до захисту єврейського життя, вказує агентство AFP.
Для тих, хто отримує в Німеччині соціальну допомогу, правила, навпаки, посилюються. Досі іноземці, які отримували соцдопомогу через хворобу або інвалідність, мали можливість стати громадянами, але тепер таку норму прибрали з законодавства. Такі люди зможуть отримати громадянство лише на підставі правил, що діють для осіб, які перебувають в особливо скрутному становищі.
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За даними Федерального статистичного відомства, у 2022 році громадянами Німеччини стали близько 168 тисяч іноземців. Загалом іноземці, які живуть у ФРН, порівняно неохоче подають заяву на натуралізацію. Серед осіб з іноземним корінням, які проживають в Німеччині щонайменше десять років, частка тих, хто отримав німецьке громадянство в 2022 році, становила лише три відсотки.