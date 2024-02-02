Громадянство ФРН: Бундесрат схвалив реформу законодавства

Слідом за Бундестагом нове законодавство про громадянство Німеччини схвалила палата федеральних земель. Відтепер іноземцям, які бажають отримати німецький паспорт, не потрібно буде відмовлятися від власного громадянства.

Палата федеральних земель Німеччини (Бундесрат) схвалила в п'ятницю, 2 лютого, реформу законодавства про громадянство ФРН. Вона полегшує отримання німецького паспорта та дозволяє подвійне громадянство.

Відтепер іноземці зможуть отримати громадянство Німеччини не після восьми, а вже після п'яти років легального проживання в країні. У разі "особливо успішної інтеграції" цей термін може бути скорочений до трьох років.

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З огляду на нинішні пропалестинські акції, для набуття громадянства Німеччини іноземцям відтепер потрібно буде висловити прихильність не тільки до конституції ФРН, а й до захисту єврейського життя, вказує агентство AFP.

Для тих, хто отримує в Німеччині соціальну допомогу, правила, навпаки, посилюються. Досі іноземці, які отримували соцдопомогу через хворобу або інвалідність, мали можливість стати громадянами, але тепер таку норму прибрали з законодавства. Такі люди зможуть отримати громадянство лише на підставі правил, що діють для осіб, які перебувають в особливо скрутному становищі.

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За даними Федерального статистичного відомства, у 2022 році громадянами Німеччини стали близько 168 тисяч іноземців. Загалом іноземці, які живуть у ФРН, порівняно неохоче подають заяву на натуралізацію. Серед осіб з іноземним корінням, які проживають в Німеччині щонайменше десять років, частка тих, хто отримав німецьке громадянство в 2022 році, становила лише три відсотки.