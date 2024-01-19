Стати німцем буде легше: новий закон про громадянство ФРН

Бундестаг у другому читанні схвалив закон, що істотно скорочує і спрощує шлях іноземців до отримання німецького паспорта. Про основні положення документа - у DW.

Бундестаг більшістю голосів у п'ятницю, 19 січня, схвалив у другому - завершальному - читанні закон, який істотно змінює умови надання громадянства Німеччини і є одним із ключових для нині правлячої у ФРН коаліції соціал-демократів, Зелених і лібералів.

Якщо коротко, то сенс закону полягає в тому, щоб помітно скоротити і спростити шлях до отримання німецького паспорта: вимоги до кандидатів спрощуються, допускається наявність двох і більше громадянств. Тепер для того, щоб новий закон набув чинності, його має схвалити Бундесрат - орган, що представляє федеральні землі, - і підписати президент ФРН.

Про основні положення документа, аргументи його прихильників і противників, а також про можливі наслідки нового закону про громадянство - у DW.

Причини ухвалення закону

Ухвалення закону багато в чому продиктоване демографічними проблемами і дедалі гострішим дефіцитом трудових ресурсів у країні. Населення Німеччини старішає, без припливу мігрантів його кількість вже давно б сильно скоротилася. Крім того, на ринку праці відчувається брак кваліфікованих кадрів. За допомогою реформи законодавства про громадянство федеральний уряд прагне, зокрема, зробити ФРН більш привабливою для залучення фахівців.

Є й інший важливий аспект. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) неодноразово вказувала, що новий закон має стимулювати інтеграцію іммігрантів у німецьке суспільство, а не створювати їй перешкоди. "Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, також могли брати участь у формуванні країни демократичним шляхом, - наголошувала Фезер. - Нашій демократії потрібні люди, які відстоюють її і роблять сильною".

При цьому представники правлячої коаліції наголошують, що надання німецького громадянства - це не кульмінація на шляху інтеграції в німецьке суспільство, а мотивація для тих, хто ним іде.

Основні положення закону

Ключові положення схваленого закону: претендувати на німецький паспорт можна буде вже через п'ять років проживання в Німеччині (зараз - вісім років), а в разі "особливих інтеграційних досягнень" натуралізація буде можлива навіть через три роки (зараз - шість років). Такими досягненнями вважаються гарне знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якості.

Претендентам на отримання німецького громадянства відтепер не потрібно буде відмовлятися від паспорта тієї країни, з якої вони приїхали. Раніше збереження іншого громадянства допускалося лише в деяких випадках і часто ставало темою гострих внутрішньополітичних суперечок.

Діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Раніше цей термін становив вісім років. А після досягнення повноліття їм не доведеться, як досі, обирати між німецьким громадянством і успадкованим від батьків.

Згідно із законом, громадянами ФРН не зможуть стати особи, які вчиняють "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність". Ще однією перепоною на шляху до німецького паспорта має стати поведінка, що демонструє невизнання рівноправності чоловіків і жінок, а також багатоженство.

На вимогу ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) у документі обумовлено й те, що претенденти на громадянство Німеччини мають фінансово забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно і не залежати від державних соціальних виплат. Винятки можуть бути зроблені для тих, хто лише нещодавно став безробітним, а в попередні два роки працював щонайменше 20 місяців повний робочий день.

Додаткові пільги надаються гастарбайтерам і контрактним робітникам, які приїхали, відповідно, до ФРН до 1974 року або до НДР до 1990-го. Від них не вимагається і спеціальний тест на громадянство - достатньо хоча б усного знання німецької мови.

Аргументи противників закону

Проти зміни закону про громадянство рішуче виступають консервативний блок ХДС/ХСС і праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" (АдН), які стверджують, що переконливих причин для зниження вимог для отримання німецького паспорта немає. Представники ХДС/ХСС упевнені, що закон подає неправильні сигнали в ситуації, коли країна бореться з проблемами інтеграції іммігрантів і з нелегальною міграцією.

В АдН навіть кажуть про "розпродаж задешево" німецького громадянства і закликають зупинити його "блискавичне надання". Критики документа впевнені, що його ухвалення збільшує ризик натуралізації більшої, ніж зараз, кількості людей, які недостатньо інтегровані в німецьке суспільство.

Вони також побоюються відсутності лояльності до Німеччини у тих, хто, крім німецького паспорта, збереже і паспорт країни походження. При цьому противники закону звинувачують партії правлячої коаліції в тому, що ті за рахунок нових громадян ФРН сподіваються розширити свою електоральну базу.

Кого торкнеться закон

Наразі близько шести мільйонів іноземців проживають у Німеччині понад вісім років. Після зниження мінімального терміну проживання, необхідного для отримання громадянства ФРН, до п'яти років, цьому критерію відповідатимуть понад вісім мільйонів осіб. Спостерігачі пророкують масове збільшення кількості заяв на отримання німецького паспорта.

У 2022 році 168 545 осіб 171 національності подали заяви й отримали громадянство Німеччини. Це рекордний показник. За даними Федерального статистичного відомства, він на 28 відсотків вищий, ніж роком раніше. Такої кількості нових громадян не реєстрували у ФРН протягом останніх 20 років, повідомили у відомстві.