Хто виграє від спрощеного надання громадянства Німеччини

У порівнянні з багатьма країнами Європи Німеччина не є взірцем у питаннях міграції. Завдяки запланованій реформі деякі іноземці, що живуть у країні, зможуть простіше отримати німецький паспорт.

Скільки країн входить до ЄС? Чому 27 січня є офіційним днем пам'яті? Хто відповідав за берлінський "повітряний міст"? Той, хто хоче стати німцем, повинен знати відповіді на ці запитання, інакше німецький паспорт може стати для нього недосяжним. Кожен претендент має, зокрема, дати відповіді на 33 запитання тесту для отримання громадянства на теми "Життя у демократії", "Історія та відповідальність", а також "Людина й суспільство". Якщо на 17 питань відповісти правильно, тест вважається складеним.

Тест на отриманнягромадянства - лише одна з багатьох перепон, які треба подолати на шляху до німецького паспорта. Тепер уряд країни запланував спростити отримання громадянства для тих, хто живе в країні, але не має німецького паспорта. Це частина великої реформи міграційного законодавства.

Дедалі більше нових німецьких громадян

На даний момент правила такі: хто хоче отримати німецьке громадянство, повинен прожити в країні вісім років, мати підтвердження знання мови, мати необмежену чи довготривалу посвідку на проживання та заробляти достатньо для життя. Претенденти мають бути несудимими, а також офіційно підтвердити прихильність демократичному устрою країни. Зазвичай нові німці повинні вийти зі свого попереднього громадянства.

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За офіційними даними, близько п'яти мільйонів людей без німецького громадянства живуть у Німеччині понад 10 років. Теоретично всі вони можуть стати німцями, якби це не було пов'язано зі стількома труднощами та бюрократичними перепонами. Поки що німецький уряд лише назвав головні пункти запланованої реформи, які, втім, уже незабаром повинні стати частиною законодавства.

2021 року громадянство Німеччини отримали понад 131,5 тисячі людей Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Торік німецького громадянства набули понад 131,5 тисячі людей. У порівнянні з роком раніше це на 20 відсотків більше. Підвищення пояснюють передусім великим числом сирійців, які отримали німецький паспорт. Багато з них потрапили до Німеччини з 2014 до 2016 року та відповідають більшості критеріїв.

Багато хто пасує перед німецькою бюрократією

Тим не менш, шлях до німецького громадянства залишається важким. Це демонструє приклад сирійця Фаделя Хаддада, який так само залюбки хотів би стати німцем. Нещодавно він розповів про свої труднощі берлінській газеті Tagesspiegel. Він працює у Німеччині, 2015 року чоловік втік із охопленої війною Сирії.

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Його діти ходять до німецької школи, у них усе добре. Але Хаддад відчуває безпорадність перед установами в Берліні, де він живе. Півтора роки як він чекає на розгляд своєї заяви, безрезультатно. За словами чоловіка, офіційні установи взагалі ніяк не реагують, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. "Я розлючений", - каже розчарований чоловік.

Подвійне громадянство - частина реформи

Німецький уряд запланував чимало: швидка процедура отримання громадянства без довгого очікування та безкінечної бюрократії. "Хто довгостроково живе та працює тут, той повинен мати можливість обирати та бути обраним, бути частиною нашої країни з усіма права та обов'язками, що до цього належать", - сказав наприкінці листопада канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер (Nancy Faeser) представила основні пункти запропонованих нею змін. За її задумом, громадянство можна бути отримати не після восьми, а вже після п'яти років проживання в країні. "Хто особливо добре інтегрувався, може скоротити цей час до трьох років", - сказала міністерка.

Перепоною на шляху до громадянства Німеччини часто стає бюрократія Фото: wolterfoto/imago images

Для всіх людей віком від 67 років мовний тест та тест на громадянство має проводитися лише усно. Крім того, новим німцям уже не потрібно буде відмовлятися від свого попереднього громадянства. Зокрема, право залишити попередній паспорт стосуватиметься і турецьких громадян, які становлять велику частку іноземців у Німеччині.

Торік німецьке громадянство отримали 12245 людей турецького походження. Лише сирійців було більше. Їхнє число, швидше за все, лише зростатиме, адже обіцяне урядом скорочення терміну очікування на німецьке громадянство може стати стимулом для багатьох сирійців піти на цей крок.

"Десятиліття нових громадян"

Експертна рада з питань міграції та інтеграції навіть виходить із того, що наступне десятиліття стане "десятиліттям нових громадян", каже голова ради професорка Петра Бендель (Petra Bendel). "Якщо залишиться нинішня динаміка, це можуть бути навіть більше ніж 157 тисяч нових громадян", - вважає вона і радить підготуватися до такого розвитку. "Можливості органів із надання громадянства мають бути суттєво розширені", - каже Бендель.

У Берліні, де на відповідь від органів чекає Фадель Хаддад, влада хоче незабаром покращити ситуацію. Бургомістерка Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) хоче започаткувати з 2024 року так звані центри надання громадянства у місті з метою пришвидшення процедур. Поки що на рік у Берліні громадянство отримують близько 8000 людей, мета Ґіффай - 20 тисяч.

Але поки що Німеччина та Берлін суттєво пасуть задніх у порівнянні з іншими країнами Європи. У середньому в ЄС громадянство отримують близько двох відсотків тих, хто має на це право. У Німеччині цей показник удвічі нижчий.

На думку Петри Бендель, одна з причин полягає в тому, що громадяни інших країн ЄС, наприклад, не бачать особливої користі від німецького громадянства, адже вони прирівняні у більшості прав до німців. Крім того, багато хто взагалі не знає про те, що може отримати німецький паспорт, каже вона.

Думки німців щодо реформи розділилися

Опитування громадської думки в Німеччині демонструє, що німці розділилися у своєму ставленні до запропонованих урядом реформ. Близько половини опитаних infratest dimap підтримує плани уряду (49 відсотків), натомість інша половина (45 відсотків) вважає плани хибнинми.

Петра Бендель виходить із того, що в разі ухвалення нових законів коло осіб, що мають право на німецьке громадянство, суттєво розшириться. "Тим не менш, отримання громадянства - це дуже особисте рішення. Попередній досвід демонструє, що лише небагато тих, хто має право, роблять цей крок", - каже експертка.