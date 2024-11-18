Досвід Швеції у битві за клімат

З 1990 року Швеція на 80% скоротила викиди парникових газів, водночас за цей час економіка країни зросла вдвічі. Як це вдалося шведам? І чи можуть вони стати прикладом для інших?

Швеція - чемпіон Європи, якщо йдеться про скорочення викидів парникових газів. Ще в 1990 році викиди CO2 на душу населення у Швеції були вп'ятеро менші, ніж в середньому по Європі. Відтоді Швеція скоротила викиди парникових газів ще на 80%, тоді як середній показник по ЄС сягнув лише 30%. Водночас економіка Швеції зросла вдвічі. І це ще не все: шведи поставили перед собою найжорсткішу у світі кліматичну ціль - і впевнено рухаються до неї. То що ж Швеція робить краще за будь-кого? Погляньмо, як вона стала прикладом для наслідування у кліматичній сфері та чого можуть повчитися інші країни…



