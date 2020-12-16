Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

DW: Пані Дерв’янко, ви представляєте інтереси міжнародного бізнесу в Україні. Скажіть будь ласка, як іноземні інвестори реагують на ситуацію в Україні: загрозу вторгнення, панічні настрої? Якось це відображається на роботі міжнародного бізнесу?

Анна Дерев'янко: Я б сказала неправду, якщо б відповіла, що не позначається. Звісно, цей інформаційний шум впливає на життя людей, бізнесу, керівників компаній. Проте, сьогодні ми спостерігаємо, що все ж більше паніки відчувається саме за кордоном України. Натомість, в середині країни настрої виглядають спокійніше. Так, всі обговорюють ситуацію, новини, слідкують за розвитком. Але бізнеси ніхто не закриває. Всі працюють в штатному режимі.

Коли було інформаційне нагнітання: евакуація посольств, релокація організацій, ми зробили своєрідну "перекличку" інвесторів і побачили, що міжнародний бізнес залишається в країні, хоча керівники деяких компаній отримали інструкції з головних офісів, які знаходяться поза межами України, для перегляду свого перебування в країні. Тож деякі СЕО були змушені виїхати з України відповідно до цих інструкцій, проте, їхній бізнес продовжує працювати. Але переважна більшість представників міжнародного бізнесу зі своїми сім'ями залишаються в Києві і все працює, як завжди.

Два тижні тому Європейська Бізнес Асоціація проводила дослідження щодо настроїв міжнародного бізнесу. Тоді майже половина опитаних ЕВА компаній, а саме 45%, планували залишитися в Україні та продовжити працювати навіть у разі російського збройного вторгнення. Зараз цифри змінилися?

Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко

Звісно, якісь зміни можуть бути. Але ми запитували про базові речі - "якщо раптом, то що плануєте", "чи будете залишатися, чи переносити бізнес в Західну Україну", "чи готуєте альтернативний план дій" і на той момент отримали достатньо оптимістичні результати. У більшості навіть не було готового альтернативного плану, настільки люди не вірять в те, що буде серйозна військова ескалація чи вторгнення.

До речі, в неофіційних розмовах керівники великих іноземних компаній кажуть, що український ринок їм цікавий і у стратегічних планах вони мають намір тут залишатися. Проте, все ж ситуація, в якій ми зараз перебуваємо не є сприятливою з точки зору інвестування, і тривожні новини впливають на рішення щодо інвестицій. Адже ті, хто можуть почекати - чекають з інвестиціями, спостерігають за розвитком ситуації. Але ніхто не відмовляється від своїх планів.

Активи ніхто не виводить?

Ми цього не бачимо. Макроекономічна ситуація залишається стабільною. А це головне. Так, можливо у когось з інвесторів є високий поріг тривожності, і вони планують трансформацію, але у більшості наших членів асоціації, а це понад тисячу міжнародних та українських інвесторів, ми бачимо спокій. Ніхто нікуди не тікає, всі працюють як зазвичай. Дехто лише дозволив працівникам працювати дистанційно через хвилювання, але, в цілому, все без змін.

А чи є проєкти, які бізнес поставив на паузу? В яких галузях такого найбільше?

Це залежить від сприйняття інвестора. Якщо людина занепокоєна, то в якій би галузі вона не працювала, вона зараз в очікувані. Минуло тижня у нас була зустріч інвесторів з різних галузей і всі підтвердили, що продовжують інвестувати. Далі будемо дивитися. Бізнес дуже вірить у розв’язання кризи дипломатичним шляхом.

Інформаційне нагнітання ситуації довкола України у довгостроковій перспективі вплине на інвестклімат?

Звичайно. Це очевидно. Питання в тому, які цей психологічний тиск матиме наслідки. Думаю, це розуміють глобальні лідери та лідери в державних кабінетах України. Тому, якщо буде глобальна фінансова підтримка України - це буде справедливим. Бо Україна зараз на передовій, є форпостом, захищає не тільки свої кордони, а й кордони демократії. Тому дуже цінно, що міністри фінансів деяких країн заявили, що готові фінансово підтримувати економіку України.

Нещодавно український уряд дуже швидко відреагував на кризу в авіаційній галузі та виділив понад 16,5 мільярда гривень у якості гарантій на забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі країни. Що ще Кабмін міг би зробити зараз, аби допомогти бізнесу?

Передусім, уряду потрібно підтримувати макроекономічну стабільність, аби бізнес розумів, що ситуація керована. Крім того, не допускати моментів, які наразі відбуваються по відношенню до бізнесу - необґрунтований пресинг з боку податківців та перевіряючих інстанцій, уникати дискомунікації. Також варто продовжувати діджиталізацію з врахуванням аспектів кібербезпеки, продовжувати реформи, які стоять на порядку денному: належну судову реформу, аби встановити в країні верховенство права, реформу правоохоронних органів. Сподіваюсь, скоро ми побачимо зміни в цих напрямках. Найважливіше, аби в країні був мир!