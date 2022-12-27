Зимовий буревій у США: щонайменше 50 загиблих

Декілька днів у США вирує снігова буря, внаслідок якої загинули щонайменше 50 людей. Більшість смертей пов'язані з ДТП, що сталися через ожеледицю і сніг на дорогах.

У США через сильний буревій і снігопад, а також різке зниження температури вже загинули щонайменше 50 людей, повідомляє агенція AFP. "На жаль, поліція очікує, що це число зросте", - написав у вівторок, 27 грудня, у Twitter Байрон Браун, мер міста Баффало в штаті Нью-Йорк, яке опинилося в епіцентрі негоди.

За словами Брауна, нині в Баффало зафіксовано 27 загиблих. Більшість смертей пов'язані з ДТП, що сталися через ожеледицю і сніг на дорогах, зазначає AFP. Також деякі люди померли у своїх авто, які опинилися в сніговій пастці. Так, у Баффало 22-річна Анндел Тейлор померла у своїй машині, ймовірно, від отруєння чадним газом, після того, як застрягла по дорозі з роботи додому. Її автомобіль було знайдено засипаним снігом до вікон.

Відкладені авіарейси та відсутність світла

Екстремальна погода на вихідних призвела до зниження температури нижче нуля в усіх штатах материкової частини США. Метеослужба США назвала нинішню негоду "історичною". Температура у низці штатів подекуди опускалася до мінус 40 градусів за Цельсієм.

За даними сайту FlightAware, через негоду було скасовано майже 20 тисяч рейсів у США за останні дні, у тому числі майже 4,7 тисячі 27 грудня. Крім того, через мороз у суботу майже 1,7 мільйона споживачів залишилися без електрики.

Найкритичніша ситуація - у штаті Нью-Йорк. Президент США Джо Байден 26 грудня оголосив надзвичайний стан у ньому і ухвалив рішення про виділення фінансової допомоги для подолання наслідків катастрофи.