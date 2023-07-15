Понад 40 градусів: у світі прогнозують рекордну спеку

Стовпчики термометрів на Сицилії та Сардинії найближчими днями можуть піднятися вище 48 градусів. Це буде температурний рекорд для Європи. Екстремальна спека днями спостерігатиметься у всьому світі.

Екстремальну спеку найближчими днями прогнозують по всьому світу. Так, температурний рекорд у Європі можуть побити італійські острови Сицилія та Сардинія, де спека може сягнути 48 градусів за Цельсієм, пише агенція AFP у суботу, 15 липня.

У Римі, столиці Італії, стовпчик термометра, ймовірно, сягне 40 градусів до понеділка, а до вівторка - 43 градусів. Це може бути новий температурний рекорд країни за увесь час метеорологічних спостережень.

Світ накриває рекордна спека. На фото туристи обливаються водою з фонтану у Римі Фото: Oliver Weiken/dpa/picture alliance

Метеоцентр Італії закликав громадян країни підготуватися до "найсильнішої спеки літа, а також до однієї з найсильніших за весь час", а міністерство охорони здоров’я оголосило червоний рівень небезпеки для 16 міст, зокрема Рима, Болоньї та Флоренції.

Тим часом у Греції другий день поспіль у найспекотніші години закрито головну туристичну пам’ятку Афін - Акрополь. Також потерпають від високої температури Франція, Німеччина, Іспанія та Польща.

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54 градуси - в каліфорнійській Долині Смерті

Рятувальники забирають до лікарні жінку з сином, які постраждали від спеки, Техас, США Фото: Kaylee Greenlee Beal/REUTERS

У США висока температура повітря спостерігається у різних штатах - від Каліфорнії до Техасу. Пік спеки очікується у ці вихідні.

Також метеорологи прогнозують нові температурні рекорди у каліфорнійській Долині Смерті - одному з найспекотніших місць на Землі. В неділю там очікують до 54 градусів. Тим часом Південна Каліфорнія бореться з численними лісовими пожежами, зокрема з пожежею в окрузі Ріверсайд, де вигоріло 1214 гектарів лісу.

Влада радить людям уникати активного відпочинку вдень і остерігатися зневоднення.

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Повені та спека в Азії

Наслідки потужних дощів у Японії Фото: Takuya Yoshino/Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

В деяких частинах східної Японії в неділю та понеділок очікується підняття стовпчиків термометрів до 38-39 градусів. Водночас у північному місті Акіта за пів дня випала липнева норма опадів, повідомила японська національна телекомпанія NHK. На півдні Японії через рясні опади за останні тижні загинули щонайменше 11 людей. Проливні дощі метеорологи назвали найсильнішими за увесь час спостережень.

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Також внаслідок мусонних дощів загинули щонайменше 90 людей на півночі Індії. Зокрема, вода в річці Ямуна, що протікає через столицю країни Нью-Делі, сягнула рекордної висоти, що загрожує низинним районам мегаполісу.

Великі повені та зсуви є звичайним явищем під час мусонів в Індії, але експерти зазначають, що зміна клімату збільшує їхню частоту та масштаб.

Спека в Африці та Близькому Сході

На вихідних очікується підвищена температура з максимумом у 47 градусів і у Марокко. За даними метеорологів, такі показники у цьому регіоні більш типові для серпня, ніж для липня.

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На півночі Йорданії через спеку спалахнули лісові пожежі. В Іраку, де стовпчики термометрів сягають 50 градусів, не фіксують температурних рекордів. Однак там спостерігається висихання головної водної артерії - річки Тигр.

Раніше служба моніторингу клімату Євросоюзу повідомила, що червень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень.