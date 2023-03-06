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Фото: Stephanie Pilick/dpa/picture alliance
Природа й екологіяНімеччина

Зміна клімату може вартувати ФРН 900 мільярдів євро

Ольга Журавльова | Жан Рофе
59 хв. тому

Залежно від рівня глобального потепління, втрати німецької економіки до 2050 року становитимуть від 280 до 900 мільярдів євро, підрахували експерти.

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Зміни клімату  в одній лише Німеччині можуть завдати збитків на суму до 900 мільярдів євро до 2050 року. Про це в понеділок, 6 березня, пише німецьке видання Handelsblatt з посиланням на результати дослідження, проведеного на замовлення міністерства економіки та захисту клімату ФРН.

У дослідженні, над яким працювали Інститут еколого-економічних досліджень (IÖW), Товариство економічних структурних досліджень (GWS) і швейцарський аналітичний інститут Prognos AG, оцінюються втрати за різних сценаріїв. Залежно від масштабів глобального потепління, експерти очікують, що в період з 2022 до 2050 року збитки економіці ФРН становитимуть від 280 до 900 мільярдів євро.

"Зміни клімату вже сьогодні мають серйозні економічні наслідки, які можуть значно зрости, - заявив виданню статс-секретар при міністрі з питань економіки та захисту клімату Штефан Венцель (Stefan Wenzel). - Кожне євро, вкладене у захист клімату, знижує економічні витрати, які можуть виникнути в майбутньому внаслідок екстремальних погодних явищ".

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