У зв'язку з глобальним потеплінням екстремальні холоди у всьому світі порідшали. Поки що WWA не має достатньо достовірної інформації про частоту та інтенсивність сильних снігопадів. Однак і тут простежуються ознаки того, що в деяких регіонах світу в Північній півкулі їхня інтенсивність зросла.