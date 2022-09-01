До яких природних катастроф причетне глобальне потепління?
Спека, холод, шторми та повені - ініціатива World Weather Attribution досліджує зв'язок між стихійними лихами й змінами клімату. Але довести це складно, адже до кожного типу екстремальної погоди причетні різні фактори.
Частіші періоди спеки
Логічно, що внаслідок загального потепління атмосфери стають сильнішими та тривалішими періоди спеки. Тож глобальне потепління напряму причетне до частішої нестерпної спеки, пояснюють експерти ініціативи WWA у своєму дослідженні про зв'язок між екстремальними погодними явищами та змінами клімату. Нинішні масштаби спекотних періодів майже завжди можна пояснити наслідком кліматичних змін.
Посухи
Висихання ґрунту протягом тривалого часу має натомість зовсім інші причини. Зміни клімату, як правило, призводять до більш рясних, але рідших опадів і більшого випаровування. Однак, за даними WWA, основною причиною вкрай значного браку води у багатьох місцях є нераціональне використання людиною водних ресурсів. Тож посухи не можна загалом пояснити лише кліматичними змінами.
Масштабні лісові та степові пожежі
Подекуди просто замало даних для більш-менш достовірних висновків про зв'язок між лісовими пожежами та змінами клімату. Однак він явно простежується у Південній Європі, на всій території Північної Євразії, США та Австралії. Часто саме люди своєю безвідповідальною поведінкою спричиняють лісові й польові пожежі. Ризики можна зменшити кращим використанням лісових і водних ресурсів.
Повені
Тепліше повітря поглинає більше вологи, тож опадів випадає значно більше. За даними WWA, ймовірність повеней стає дедалі вищою, і, як правило, самі повені стають дедалі сильнішими майже в усьому світі. Однак масштаби окремих повеней залежать від безлічі різних чинників. Багатьох жертв і збитків, ймовірно, можна було б уникнути завдяки продуманій реалізації програм захисту від повеней.
Тропічні буревії
Урагани, циклони та тайфуни не почастішали, запевняють дослідники WWA, так само, згідно з сучасними даними, внаслідок змін клімату не змінилася й швидкість вітру в них. Зате ці буревії приносять із собою більшу кількість води, що спричиняє більш руйнівні наслідки, кажуть дослідники.
Штормові припливи
Штормові припливи виникають, коли сильний вітер жене великі маси води з моря на суходіл під час припливу. Особливо небезпечні так звані "сизигійські припливи", які трапляються щодватижні, коли Земля, Місяць та Сонце перебувають у особливій позиції - тоді приплив загрозливо високий. У WWA кажуть, що глобальне потепління збільшує загрози таких припливів через підвищення рівня моря.
Сильні снігопади
У зв'язку з глобальним потеплінням екстремальні холоди у всьому світі порідшали. Поки що WWA не має достатньо достовірної інформації про частоту та інтенсивність сильних снігопадів. Однак і тут простежуються ознаки того, що в деяких регіонах світу в Північній півкулі їхня інтенсивність зросла.