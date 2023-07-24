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ПанорамаГреція

Пожежі на Родосі: евакуюють десятки тисяч людей

Олександр Куницький
26 хв. тому

Лісові пожежі на грецькому острові вийшли з-під контролю. Температура у Греції перетнула позначку 46 градусів за Цельсієм.

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Лісові пожежі на грецькому острові Родос
Лісові пожежі на грецькому острові РодосФото: Rhodes.Rodos/AP/picture alliance

Неконтрольовані лісові пожежі призвели до масової евакуації нагрецькому острові Родос, розташованому у східній частині Егейського моря. 30 тисяч туристів і місцевих жителів були змушені рятуватися від полум'я на вихідних, 19 тисяч з них були вивезені в безпечне місце автобусами і човнами, інші тікали самотужки, повідомляє з посиланням на місцеву владу агенція AFP у понеділок, 24 липня. 

Влада на Родосі заявляє про наймасовішу евакуацію, що коли-небудь оголошувалася в Греції. Населення острову склалає понад 100 тисяч осіб. За даними статистичного відомства Statista, у 2022 році Родос відвідали 2,5 мільйона туристів.

Осередки пожеж на Родосі фіксували ще 18 липня, однак 22 липня вони неконтрольовано поширилися відразу на кілька поселень, влада почала евакуацію людей. Туристів, а також місцевих жителів, які залишили небезпечні території, розташовують у спортивних залах та у приміщеннях шкіл.

Евакуйованих відпочивальніків та місцевих розташовують у спортзалах
Евакуйованих відпочивальніків та місцевих розташовують у спортзалахФото: Argyris Mantikos/AP/dpa/picture alliance

Грецька влада повідомляє про пожежі й на островах Евбея та Корфу, де також вживаються евакуаційні заходи.

23 липня у центральній частині Греції, а також на острові Пелопонес зафіксовані температури у 45 та 46,4 градуса Цельсія відповідно. Метеорологи говорять про найтривалішу хвилю спеки в історії спостережень у Греції.

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