Пожежі на Родосі: евакуюють десятки тисяч людей

Неконтрольовані лісові пожежі призвели до масової евакуації нагрецькому острові Родос, розташованому у східній частині Егейського моря. 30 тисяч туристів і місцевих жителів були змушені рятуватися від полум'я на вихідних, 19 тисяч з них були вивезені в безпечне місце автобусами і човнами, інші тікали самотужки, повідомляє з посиланням на місцеву владу агенція AFP у понеділок, 24 липня.

Влада на Родосі заявляє про наймасовішу евакуацію, що коли-небудь оголошувалася в Греції. Населення острову склалає понад 100 тисяч осіб. За даними статистичного відомства Statista, у 2022 році Родос відвідали 2,5 мільйона туристів.

Осередки пожеж на Родосі фіксували ще 18 липня, однак 22 липня вони неконтрольовано поширилися відразу на кілька поселень, влада почала евакуацію людей. Туристів, а також місцевих жителів, які залишили небезпечні території, розташовують у спортивних залах та у приміщеннях шкіл.

Евакуйованих відпочивальніків та місцевих розташовують у спортзалах Фото: Argyris Mantikos/AP/dpa/picture alliance

Грецька влада повідомляє про пожежі й на островах Евбея та Корфу, де також вживаються евакуаційні заходи.

23 липня у центральній частині Греції, а також на острові Пелопонес зафіксовані температури у 45 та 46,4 градуса Цельсія відповідно. Метеорологи говорять про найтривалішу хвилю спеки в історії спостережень у Греції.