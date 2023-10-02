Катастрофічна посуха в Амазонії
Бразильський регіон Амазонія переживає досі небачену посуху: рівень води в річках стрімко падає, населенню доставляють воду повітрям. Це спричинено погодним феноменом Ель-Ніньйо та кліматичними змінами.
Наднизький рівень води в Амазонці
На цій ділянці Амазонки біля Манакапуру все ще можна пливти човнами - але рівень води загрозливо низький. В регіоні Амазонки спостерігається рекордна посуха, від якої вже постраждало 100 тисяч людей. Уряд Бразилії створює робочу групу для забезпечення населення усім необхідним для життя.
"Ситуація дуже тривожна"
Річки є основними транспортними шляхами регіону - і через посуху судноплавство деякими з них вже припинено. "Ситуація дуже тривожна", - сказала бразильська міністерка довкілля Марина Сілва. За її словами, існує загроза нестачі продовольства і води. Щоб зберегти судноплавство річками, уряд виділяє 140 мільйонів реалів (26,3 мільйона євро) на поглиблення дна фарватерів річок і портів.
Плавучі будинки більше не плавають
Люди в штатах Амазонас і Акко, вже відрізані від зовнішнього світу, тепер забезпечуватимуться водою, їжею і медикаментами за допомогою військово-повітряних сил. Влада побоюється, що до кінця року від посухи можуть постраждати пів мільйона людей - так само, як мешканці цих плавучих будинків, що зазвичай плавають річкою Ріо-Негро.
Озеро мертвої риби
Рибалка Пауло Монтейро да Круз веде свій човен через море мертвої риби в озері Піранья. Багато рибалок, що живуть тут, можуть втратити засоби до існування. Низький рівень води та надзвичайно висока температура води спричинили масову загибель риби в річках та озерах регіону.
Токсична суміш
Тисячі мертвих рибин скупчуються на березі цього мису. Загибель риби - це не лише катастрофа для природи, але й для людей: рибальство, яке є джерелом доходу для багатьох громад уздовж річок в регіоні Амазонки, довелося в значній мірі припинити. Крім того, мертва риба, що плаває на поверхні річок, забруднює питну воду.
Торік рівень води був на шість метрів вищим
У порту Манаус човни стоять на мілині. Рівень води падає в середньому на 30 сантиметрів щодня з середини вересня, повідомляється на сайті адміністрації порту. У середу він становив 16,4 метра - приблизно на шість метрів менше, ніж у той самий день минулого року.
Надзвичайний екологічний стан
Посуха та спека впливають не лише на річки: регіон також потерпає від численних лісових пожеж, деякі з яких загрожують населеним пунктам. У середині вересня в штаті Амазонас було оголошено надзвичайний екологічний стан. Наразі, за даними управління цивільного захисту, 15 муніципалітетів перебувають у стані надзвичайної ситуації, а ще 40 - у стані тривоги.
Тропічний ліс без дощу
На цьому відрізку колись могутня річка Ріо-Негро зараз перетворилася на струмочок. І посуха на півночі, і повені на півдні Бразилії спричинені погодним явищем Ель-Ніньйо, яке нагріває поверхневі води Тихого океану. Цього року, за даними метеорологів, його наслідки були сильнішими, ніж зазвичай.
Похмурі перспективи
"Ми є свідками злиття двох явищ: природного, тобто Ель-Ніньйо, і спричиненого людьми, тобто глобального потепління", - сказала міністерка довкілля Сілва в інтерв'ю Reuters. За її словами, це поєднання призвело до безпрецедентної посухи в Амазонії, яка може повторитися: зміна клімату робить посухи частішими і тривалішими.