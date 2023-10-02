Люди в штатах Амазонас і Акко, вже відрізані від зовнішнього світу, тепер забезпечуватимуться водою, їжею і медикаментами за допомогою військово-повітряних сил. Влада побоюється, що до кінця року від посухи можуть постраждати пів мільйона людей - так само, як мешканці цих плавучих будинків, що зазвичай плавають річкою Ріо-Негро.