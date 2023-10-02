  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
9 фото
Природа й екологіяБразилія
Неле Єнш
2 жовтня 2023 р.
https://p.dw.com/p/4WxaA
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Майдан Незалежності 19 лютого 2014 року

В Україні завершили розслідування розстрілу "Небесної сотні"

Політика4 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Газопровід Gazelle, що з'єднує Німеччину та Чехію

Як змінився ринок газу в Європі після відходу "Газпрому"

Як змінився ринок газу в Європі після відходу "Газпрому"

Економіка4 жовтня 2023 р.
external

Вдови у 20 років: як молоді дружини переживають втрату

Вдови у 20 років: як молоді дружини переживають втрату

Конфлікти3 жовтня 2023 р.03:56 хв.
external

Павло Клімкін про переговори з Путіним, НАТО і розпад Росії

Павло Клімкін про переговори з Путіним, НАТО і розпад Росії

Політика3 жовтня 2023 р.26:40 хв.
Проєкт монумента

Чому в Німеччині досі немає пам'ятника возз'єднанню

Чому в Німеччині досі немає пам'ятника возз'єднанню

Культура3 жовтня 2023 р.
Передвиборча агітація партії Smer-SD з Робертом Фіцо

Словаччина: чого очікувати від повернення популіста Фіцо

Словаччина: чого очікувати від повернення популіста Фіцо

Політика3 жовтня 2023 р.
Німецька вболівальниця (фото з архіву)

Чи є ще відмінності між сходом і заходом Німеччини?

Чи є ще відмінності між сходом і заходом Німеччини?

Політика3 жовтня 2023 р.
На головну сторінку