Сепаратисти блокують роботу КПВВ - ООС

Щоденно пропуск людей з підконтрольних українському уряду територій на тимчасово окуповані і в зворотньому напрямку на лінії розмежування здійснюється лише на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська". Про це повідомила пресслужба Об'єднаних сил у соцмережі Facebook у неділю, 18 липня.

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"Протягом тижня у цьому КПВВ військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 7 тисяч 296 осіб, а на контрольовану територію - 5 тисяч 769 особи", - зазначається в повідомленні.

При цьому, кажуть у пресслужбі, за розпорядженням командувача Об’єднаних сил всі КПВВ на лінії розмежування відкриті для пропуску щоденно з 8:00 до 16:00.

Утім, рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" проросійські сепаратисти відкривають лише двічі на тиждень. За тиждень через цей КПВВ лінію розмежування перетнули 580 громадян та 92 транспортних засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 599 громадян та 88 транспортних засобів - у напрямку контрольованої території.

Окрім того, сепартисти залишають повністю заблокованими дорожні кородори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

На даний час в Україні діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, за якого громадяни України можуть прибувати на контрольовану територію без проходження самоізоляції. Натомість особам без українського громадянства для перетину лінії розмежування необхідно мати поліс медичного страхування. Також усі люди на КПВВ мають носити захисні маски і дотримуватися дистанції.

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