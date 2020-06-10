Відновлення роботи КПВВ на Донбасі: ОБСЄ закликає, Банкова не згадує

Спецпредставниця ОБСЄ в тристоронній контактній групі Гайді Грау у понеділок, 15 червня, закликала продовжити роботу групи для відновлення перетину лінії зіткнення на Донбасі цивільними.

"Сьогодні обговорювали питання, пов'язані з поетапним відновленням роботи наявних КПВВ під час ослаблення обмежень, впроваджених через пандемію коронавірусу. У зв'язку з цим я закликаю сторони продовжити спільну роботу з метою відновлення безперебійного перетину лінії зіткнення цивільним населенням", - ідеться в заяві Грау для преси після засідання ТКГ 15 червня, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Між тим пресслужба президента України у своєму пресрелізі за підсумками засідання ТКГ жодним словом не згадала про питання відновлення перетину лінії зіткнення цивільними особами.

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Так, на Банковій повідомили, що під час засідання 15 червня українська делегація наголошувала на необхідності повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відновлення систем оподаткування та розрахунків у межах українського правового поля.

Як зазначається на сайті президента, українська делегація наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Також представники України наполягали на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, наголосивши, що йдеться насамперед про задоволення гуманітарних потреб.

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Нагадаємо, штаб ООС в односторонньому порядку заявив про відкриття КПВВ на лінії розмежування в Донбасі з 10 червня. Утім, підтримувані Росією самопроголошені утворення "ДНР" і "ЛНР" на Сході України відмовилися від відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між їхньою територією та територією, підконтрольною українському уряду. У Донецьку пояснили таке рішення "складною епідеміологічною обстановкою" в Україні. У Луганську рішення Києва відкрити кордон в односторонньому порядку назвали провокацією.