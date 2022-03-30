Німеччина увійшла до топ-3 світових постачальників зброї Україні

Німеччина входить до числа трьох найбільших постачальників озброєнь Україні, за деякими показниками посідає навіть друге місце. Про це розповів, під час спілкування з журналістами, представник міноборони ФРН капітан першого ранку Давід Хельмбольд (David Helmbold) на урядовій пресконференції у Берліні 30 березня.

Читайте також: Зеленський до норвезького парламенту: Україні потрібна протикорабельна зброя

Озброєнь з ФРН в Україні все більше

Напередодні під час візиту до Вашингтону міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) відзначила, що "стосовно України Німеччина тим часом стала другим за обсягом постачальником зброї". Назвати конкретні цифри вона відмовилась.

Заява міністерки викликала у німецьких журналістів певний подив, адже на першому етапі війни Росії проти України на адресу Німеччини лунало чимало критики, зокрема від посла України в ФРН, через зволікання у постачанні озброєнь Києву та небажання Берліну задовільнити певні заявки української армії.

Тепер ситуація, судячи з усього, кардинально змінилася, хоча міноборони ФРН не афішує конкретних даних про військову допомогу Україні. "Це, однак, не значить, що ми не діємо", - зазначив Давід Хельмбольд.

Читайте також: Війна РФ проти України: українські міста просять побратимів з Європи допомогти

Структура німецької військової допомоги - секрет

Цифри, за його словами, змінюються й оцінювати їх можна по різному - за вартістю товарів, за їх вагою, за об'ємом. І в залежності від методу оцінки змінюється і результат. "Але попри це, якщо взяти загальний масштаб, - констатував капітан першого ранку, - Німеччина, звісно, входить у світі до числа перших трьох постачальників (воєнної допомоги Україні. - Ред.)". А за деякими показниками, зокрема, логістичними категоріями чи вагою, додав він, посідає друге місце.

За повідомленнями німецьких ЗМІ Німеччина зокрема, надає українській армії багато палива. Але чи має воно стосунок до "військової допомоги", Хембольд відповідати відмовився. Що стосується конкретних деталей, то це залишається конфіденційною інформацією, аби, як пояснив представник міноборони, не піддавати додатковому ризику постачання озброєнь. Не вдаватися до деталей, за його словами, попросила Берлін і заступниця міністра оборони України.

Читайте також: Коментар: Ключ до поразки Путіна в Україні в руках Заходу

