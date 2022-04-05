 У США помітили підготовку РФ до нового етапу війни в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

У США помітили підготовку РФ до нового етапу війни в Україні

Росія змінила цілі війни в Україні та готується до нового етапу, який триватиме кілька місяців, заявив радник президента США. За його словами, РФ зосередить наступ на сході та півдні України.

Російські війська на шляху до кордону з Україною

Російські війська на шляху до кордону з Україною

РФ, очевидно, змінила цілі та плани вторгнення в Україну і готується до нового етапу війни, вважає адміністрація США. "Росія перебазує свої сили, щоб зосередити свої наступальні операції на сході та в деяких районах півдня України", - заявив на брифінгу у Вашингтоні у понеділок, 4 квітня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, Москва планує перекинути на схід та південь сусідньої країни десятки тисяч солдатів та розгорнути там додаткові батальйонні тактичні групи, зосередивши увагу на Донецькій та Луганській областях. РФ сконцентрує зусилля на захопленні ширших територій Донбасу, щоб замаскувати попередні військові невдачі, зазначив Салліван. Крім того, за його словами, війська РФ продовжать блокувати Миколаїв та атакувати Харків.

"Росія намагалася підкорити собі всю Україну, але зазнала невдачі. Тепер вона спробує підпорядкувати собі частину країни", - зазначив він, додавши, що цей етап може тривати "кілька місяців або довше".

США працюють над санкціями проти РФ та постачанням зброї Києву

Водночас Салліван повідомив, що США разом із європейськими союзниками працюють над запровадженням нових санкційних заходів щодо РФ. "Цього тижня можна очікувати подальших оголошень про санкції", - зазначив він, додавши, що йдеться про "варіанти", що стосуються російської енергетичної галузі.

Крім того, представник американської адміністрації зазначив, що Вашингтон разом із союзниками вживає зусиль для надання Україні подальших озброєнь, включно з "зенітними комплексами великої дальності, артилерійські системи та системи берегової охорони". При цьому "масштаби та глибина зусиль з придбання та передачі різних передових озброєнь екстраординарні, це безпрецедентно", наголосив Салліван.

Водночас президент США Джо Байден після появи свідчень масових убивств у передмістях Києва, скоєних під час фактичної окупації цих районів ЗС РФ, назвав російського президента Володимира Путіна "воєнним злочинцем". Усі відповідальні у скоєнні воєнних злочинів у Бучі та інших містах мають постати перед судом, заявив він.

У Лондоні вказують на відступ ЗС РФ від Чернігова

За даними військової розвідки Великобританії, українська армія відбила ключову територію на півночі країни, змусивши російські підрозділи відступити з районів довкола Чернігова та на північ від Києва. Бойові дії, ймовірно, триватимуть у низці звільнених районів, але цього тижня їх інтенсивність зменшиться в міру виведення російських військ, що залишилися, йдеться у звіті міністерства оборони в Twitter. Відомство також вказує, що багатьом російським підрозділам, що відступають, ймовірно, знадобиться значне переоснащення і модернізація, перш ніж вони будуть передислоковані на схід країни.

Днями з'явилася велика кількість фотографій та інших свідчень масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших передмістях Києва, раніше окупованих російськими військами, що вторглися в Україну. Міжнародна спільнота різко засудила ці злочини і зажадала їх негайного розслідування. Президент України Володимир Зеленський звинуватив російських військових у скоєнні геноциду, лідери багатьох західних держав зробили заяви щодо ймовірних воєнних злочинів російських військ. Водночас Росія заперечує звинувачення на адресу військовослужбовців ЗС РФ та звинувачує Україну, США та НАТО у маніпуляціях та провокаціях.

Читайте також: Як AI документує докази воєнних злочинів армії РФ в Україні

Дивитись відео 06:27

Звірства в Бучі: чи покарають винних за воєнні злочини в Україні (04.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


 

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