У США помітили підготовку РФ до нового етапу війни в Україні

РФ, очевидно, змінила цілі та плани вторгнення в Україну і готується до нового етапу війни, вважає адміністрація США. "Росія перебазує свої сили, щоб зосередити свої наступальні операції на сході та в деяких районах півдня України", - заявив на брифінгу у Вашингтоні у понеділок, 4 квітня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, Москва планує перекинути на схід та південь сусідньої країни десятки тисяч солдатів та розгорнути там додаткові батальйонні тактичні групи, зосередивши увагу на Донецькій та Луганській областях. РФ сконцентрує зусилля на захопленні ширших територій Донбасу, щоб замаскувати попередні військові невдачі, зазначив Салліван. Крім того, за його словами, війська РФ продовжать блокувати Миколаїв та атакувати Харків.

"Росія намагалася підкорити собі всю Україну, але зазнала невдачі. Тепер вона спробує підпорядкувати собі частину країни", - зазначив він, додавши, що цей етап може тривати "кілька місяців або довше".

США працюють над санкціями проти РФ та постачанням зброї Києву

Водночас Салліван повідомив, що США разом із європейськими союзниками працюють над запровадженням нових санкційних заходів щодо РФ. "Цього тижня можна очікувати подальших оголошень про санкції", - зазначив він, додавши, що йдеться про "варіанти", що стосуються російської енергетичної галузі.

Крім того, представник американської адміністрації зазначив, що Вашингтон разом із союзниками вживає зусиль для надання Україні подальших озброєнь, включно з "зенітними комплексами великої дальності, артилерійські системи та системи берегової охорони". При цьому "масштаби та глибина зусиль з придбання та передачі різних передових озброєнь екстраординарні, це безпрецедентно", наголосив Салліван.

Водночас президент США Джо Байден після появи свідчень масових убивств у передмістях Києва, скоєних під час фактичної окупації цих районів ЗС РФ, назвав російського президента Володимира Путіна "воєнним злочинцем". Усі відповідальні у скоєнні воєнних злочинів у Бучі та інших містах мають постати перед судом, заявив він.

У Лондоні вказують на відступ ЗС РФ від Чернігова

За даними військової розвідки Великобританії, українська армія відбила ключову територію на півночі країни, змусивши російські підрозділи відступити з районів довкола Чернігова та на північ від Києва. Бойові дії, ймовірно, триватимуть у низці звільнених районів, але цього тижня їх інтенсивність зменшиться в міру виведення російських військ, що залишилися, йдеться у звіті міністерства оборони в Twitter. Відомство також вказує, що багатьом російським підрозділам, що відступають, ймовірно, знадобиться значне переоснащення і модернізація, перш ніж вони будуть передислоковані на схід країни.

Днями з'явилася велика кількість фотографій та інших свідчень масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших передмістях Києва, раніше окупованих російськими військами, що вторглися в Україну. Міжнародна спільнота різко засудила ці злочини і зажадала їх негайного розслідування. Президент України Володимир Зеленський звинуватив російських військових у скоєнні геноциду, лідери багатьох західних держав зробили заяви щодо ймовірних воєнних злочинів російських військ. Водночас Росія заперечує звинувачення на адресу військовослужбовців ЗС РФ та звинувачує Україну, США та НАТО у маніпуляціях та провокаціях.

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