Новий канцлер Австрії склав присягу

Колишній міністр внутрішніх справ Карл Негаммер (Karl Nehammer) склав присягу федерального канцлера Австрії у понеділок, 6 грудня. Він став третім очільником уряду країни за останні два місяці після відставок Себастіана Курца (Sebastian Kurz), який пішов з посади через корупційний скандал, та Александра Шалленберґа (Alexander Schallenberg), який тимчасово заміняв Курца.

Напередодні Негаммера також обрали очільником правлячої Австрійської народної партії (АНП).

Хто такий Карл Негаммер

49-річний Негаммер очолював МВС Австрії з 2020 року. Він є професійним військовим у званні лейтенанта. Вважається, що він виступає за жорсткішу позицію проти нелегальної міграції та радикального ісламізму. Одним з головних його проєктів на посаді міністра внутрішніх справ була реструктуризація внутрішньої розвідки, яку критикували в останні роки. На думку політичних оглядачів, Негаммер належав до розширеного, але не дуже близького кола довірених осіб Курца, зауважує агенція dpa.

Курц йде з політики

Нагадаємо, що 9 жовтня Курц заявив про звільнення з посади очільника австрійського уряду. Водночас він залишився лідером АНП і депутатом парламенту. Відставці передувало кримінальне провадження проти Курца.

Його підозрюють у використанні коштів платників податків на висвітлення своєї політичної діяльності в ЗМІ у позитивному ключі. Згідно з даними слідства, бюджетні кошти витрачалися на публікацію "політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї з соціологічних компаній". Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могли бути таємно перераховані газеті Österreich в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику". Курц і видання Österreich відкидають обвинувачення.

2 грудня Курц заявив, що йде у відставку з посади голови АНП та лідера фракції у парламенті. Тоді ж Шалленберґ, який з жовтня тимчасово заміняв Курца на посаді канцлера з жовтня, анонсував свою відставку та відмовився від амбіцій очолити партію АНП. Перед керівництвом урядом Шалленберґ обіймав пост міністра закордонних справ, до якого повернувся знову.