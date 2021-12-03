 Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2021

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Новини

Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер

Чинний міністр внутрішніх справ Австрії очолить уряд країни та стане головою правлячої Австрійської народної партії (АНП). Його одноголосно було номіновано правлінням партії.

Карл Негаммер під час пресконференції у Відні, 3 грудня

Карл Негаммер під час пресконференції у Відні, 3 грудня

Міністра внутрішніх справ Австрії Карла Негаммера (Karl Nehammer) номіновано на посаду голови правлячої консервативної Австрійської народної партії (АНП). Відповідне рішення одноголосно ухвалило правління партії у п'ятницю, 3 грудня, повідомляє агенція dpa. 

Згодом Негаммера має ще офіційно затвердити головою партії з'їзд АНП. Передбачається, що саме новий голова австрійських консерваторів стане новим федеральним канцлером країни. Оскільки чинний канцлер Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) напередодні, 2 грудня, відмовився від амбіцій очолити партію та анонсував свою відставку, адже, за його словами, партію та уряд має очолювати одна людина.

Шалленберґ, який обіймає свою нинішню посаду з жовтня, заявив про намір подати у відставку після того, як його попередник на посаді канцлера і чинний лідер АНП Себастьян Курц (Sebastian Kurz) оголосив про те, що йде з політики.

Хто такий Карл Негаммер?

49-річний Негаммер очолював міністерство внутрішніх справ Австрії з 2020 року.  Він є професійним військовим у званні лейтенанта. Вважається, що він виступає за жорсткішу позицію проти нелегальної міграції та радикального ісламізму. Одним з головних його проєктів на посаді міністра внутрішніх справ була реструктуризація внутрішньої розвідки, яка в останні роки критикувалася. На думку політичних оглядачів, Негаммер належав до розширеного, але не дуже близького кола довірених осіб Курца, зауважує dpa.

Курц йде з політики

2 грудня Курц заявив, що йде у відставку з посади голови АНП та лідера фракції у парламенті. Він зізнався, що останнім часом ентузіазму щодо політики у нього поменшало - зокрема, через звинувачення та судові розгляди проти нього. Також про відхід з політики оголосив міністр фінансів та довірена особа Курца Ґернот Блюмель (Gernot Blümel). З огляду на це деякі опозиційні партії закликали до нових виборів.

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Курца та його найближче оточення підозрюють у використанні коштів платників податків на висвітлення своєї політичної діяльності в ЗМІ у позитивному ключі. Згідно з даними слідства, бюджетні кошти витрачалися на публікацію "політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї з соціологічних компаній". Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могли бути таємно перераховані газеті Österreich в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику".

За версією слідства, зловживання відбувалися у період із 2016 до 2018 року. Курц і видання Österreich відкидають обвинувачення.

 

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    Автор: Максим Сидоржевський


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