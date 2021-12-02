Ексканцлер Австрії Себастьян Курц йде з політики

Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), якогопідозрюють у корупційних діях, йде з політики. Він заявив у четвер, 2 грудня, що йде у відставку з посади голови консервативної Австрійської народної партії (АНП) та лідера фракції у парламенті.

Курц визнав, що за десять років у політиці, він, як і будь-яка людина, припускався помилок. Проте, за його словами, він завжди намагався зробити все, що було в його силах. Курц зізнався, що останнім часом ентузіазму щодо політики у нього поменшало - зокрема, через звинувачення та судові розгляди проти нього. Ексканцлер пообіцяв спростувати висунуті проти нього звинувачення.

Читайте також: Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим

Як зауважила австрійська газета Kronen Zeitung, останнім поштовхом до відставки стало народження у Курца сина кілька днів тому. За даними видання, колишній глава уряду планує зайняти високу посаду в приватному бізнесі. Очікується, що новим лідером АНП стане міністр внутрішніх справ Карл Негаммер (Karl Nehammer).

Наймолодший канцлер Австрії

Курц вперше став канцлером Австрії у грудні 2017 року, коли йому був 31 рік. Таким чином він став наймолодшим главою австрійського уряду в історії. У травні 2019 року на тлі скандалу, який отримав назву "Ібіцагейт", уряду Курца було винесено вотум недовіри. Він пішов у відставку з посади, проте за підсумками дострокових парламентських виборів знову став канцлером.

9 жовтня 2021 року Курц заявив про звільнення з посади голови уряду Австрії, залишившись лідером Австрійської народної партії та депутатом парламенту.

Читайте також: Александер Шалленберґ очолив уряд Австрії

18 листопада австрійська Національна рада (нижня палата парламенту) позбавила Курца депутатської недоторканності у зв'язку з розслідуванням корупційних звинувачень.

В чому обвинувачують Курца

Курца та його найближче оточення підозрюють у використанні коштів платників податків на висвітлення своєї політичної діяльності в ЗМІ у позитивному ключі. Згідно з даними слідства, бюджетні кошти витрачалися на публікацію "політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї з соціологічних компаній". Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могли бути таємно перераховані газеті Österreich в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику".

За версією слідства, зловживання відбувалися у період із 2016 до 2018 року. Курц і видання Österreich відкидають обвинувачення.