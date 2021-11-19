Корупційний скандал: Курца позбавили депутатської недоторканності

Колишнього канцлера Австрії Себастіана Курца (Sebastian Kurz), підозрюваного в корупційних діях, позбавили депутатської недоторканності. Таке рішення підтримала австрійська Національна рада (нижня палата парламенту) 18 листопада, пише агенція dpa.

Це дозволить продовжити розслідування проти політика, яке прокуратура розпочала в жовтні.

В чому обвинувачують Курца

Курца та його найближче оточення підозрюють у використанні коштів платників податків на висвітлення своєї політичної діяльності в ЗМІ у позитивному ключі. Згідно з даними слідства, бюджетні кошти витрачалися на публікацію "політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї з соціологічних компаній". Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могли бути таємно перераховані газеті Österreich в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику".

За версією слідства, зловживання відбувалися у період із 2016 до 2018 року. Курц і видання Österreich відкидають обвинувачення.

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Наймолодший канцлер Австрії

Курц вперше став канцлером Австрії у грудні 2017 року, коли йому був 31 рік. У травні 2019 року на тлі скандалу, який отримав назву "Ібіцаґейт", уряду Курца винесли вотум недовіри. Прем'єр подав у відставку, але за підсумками дострокових парламентських виборів повернувся на другий термін у січні 2020 року.

Через новий корупційний скандал 9 жовтня Курц заявив про звільнення з посади глави уряду. При цьому він залишився лідером Австрійської народної партії (ÖVP) та депутатом, і очолив однойменну фракцію в парламенті. Коментуючи розслідування, що ведеться проти нього, Курц заявив, що вітає зняття з себе депутатської недоторканності, оскільки вважає, що цей крок допоможе якнайшвидше прояснити ситуацію.

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