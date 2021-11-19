Корупційний скандал: Курца позбавили депутатської недоторканності

Колишнього канцлера Австрії Себастіана Курца (Sebastian Kurz), підозрюваного в корупційних діях, позбавили депутатської недоторканності. Таке рішення підтримала австрійська Національна рада (нижня палата парламенту) 18 листопада, пише агенція dpa.
Це дозволить продовжити розслідування проти політика, яке прокуратура розпочала в жовтні.
В чому обвинувачують Курца
Курца та його найближче оточення підозрюють у використанні коштів платників податків на висвітлення своєї політичної діяльності в ЗМІ у позитивному ключі. Згідно з даними слідства, бюджетні кошти витрачалися на публікацію "політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї з соціологічних компаній". Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могли бути таємно перераховані газеті Österreich в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику".
За версією слідства, зловживання відбувалися у період із 2016 до 2018 року. Курц і видання Österreich відкидають обвинувачення.
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Наймолодший канцлер Австрії
Курц вперше став канцлером Австрії у грудні 2017 року, коли йому був 31 рік. У травні 2019 року на тлі скандалу, який отримав назву "Ібіцаґейт", уряду Курца винесли вотум недовіри. Прем'єр подав у відставку, але за підсумками дострокових парламентських виборів повернувся на другий термін у січні 2020 року.
Через новий корупційний скандал 9 жовтня Курц заявив про звільнення з посади глави уряду. При цьому він залишився лідером Австрійської народної партії (ÖVP) та депутатом, і очолив однойменну фракцію в парламенті. Коментуючи розслідування, що ведеться проти нього, Курц заявив, що вітає зняття з себе депутатської недоторканності, оскільки вважає, що цей крок допоможе якнайшвидше прояснити ситуацію.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
31 рік: канцлер Австрії Себастіан Курц
31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
28 років: екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік
У 1993 році Маріо Фрік очолив уряд Ліхтенштейну. На той час йому було лише 28 років, і таким чином він став наймолодшим керівником уряду у світі. Уряд Ліхтенштейну Фрік очолював протягом семи років.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
27-29 років: лідер КНДР Кім Чен Ин
Точна дата народження нинішнього північнокорейського лідера невідома. У 2011 році, коли Кім Чен Ин очолив КНДР після смерті свого батька Кім Чен Іра, йому було, за різними даними, від 27 до 29 років. Попри молодий вік, Кім Чен Ин проводить жорстку внутрішню і зовнішню політику.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко
Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич
З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто
У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
39 років: президент Франції Еммануель Макрон
У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.
Автор: Максим Сидоржевський