 Канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2021

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Новини

Канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про відставку

Своїм наступником Себастіан Курц запропонував чинного міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберґа. Прокуратура підозрює Курца та ще кількох осіб у корупції.

Себастіан Курц

Себастіан Курц

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) увечері суботи, 9 жовтня, оголосив про свою відставку. Він запропонував на посаду глави уряду нинішнього міністра з європейських і закордонних справ Александера Шалленберґа (Alexander Schallenberg).

Курц залишається лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП).

Заяві про відставку Курца передував корупційний скандал за його участю, після чого опозиційні Соціал-демократична партія Австрії (СПА), ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) почали вимагати звільнення канцлера.

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За версією прокуратури, з 2016 до 2018 року міністерство фінансів Австрії використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в австрійській газеті Oesterreich в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це, як вважається, було частиною плану, який дозволив Курцу спершу прийти до влади в АНП, а пізніше обійняти посаду канцлера.

Окрім нього, у корупційних діях у цій справі підозрюють низку осіб з його найближчого оточення. В Австрійській народній партії усі закиди відкидають. Також спростовують обвинувачення у корупційних домовленостях з канцлером і у виданні Oesterreich.

Нагадаємо, Курц удруге очолив уряд Австрії в січні 2020 року. Його партія входить до коаліції з "зеленими". Втім, представники цієї політсили також виступили за заміну федерального канцлера Австрії Курца на "людину з бездоганною репутацією".  

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