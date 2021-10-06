Прокуратура Австрії підозрює канцлера Себастіана Курца у корупції

Австрійського канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) підозрюють у використанні коштів платників податків на висвітлення його політичної діяльності у ЗМІ у позитивному ключі. Про це заявили у середу, 6 жовтня, в австрійській прокуратурі з розслідування економічних та коруційних злочинів (WKSTA) у Відні.

Цій заяві передувала низка проведених прокуратурою обшуків, зокрема й в офісі австрійського канцлера та у головному офісі очолюваної ним консервативної Австрійської народної партії, інформує агенція dpa. Згідно з даними слідства, у цій справі є усі підстави вважати, що бюджетні кошти витрачалися на публікування "винятково партійно-політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї з соціологічних компаній".

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Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могло бути таємно перераховано одній з медіа-компаній в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику". Окрім Курца, у корупційних діях у цій справі підозрюють низку осіб з його найближчого оточення.

Видання Die Presse повідомило, що обшуки були пов'язані з ймовірними звинуваченнями в корупції при публікації реклами і опитувань у виданні Oesterreich. В Австрійській народній партії усі закиди на адресу Курца та його оточення відкидають. Також спростували обвинувачення у корупційних домовленностях з канцлером і у виданні Oesterreich.

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Другий термін Курца на посаді канцлера Австрії почався в січні 2020 року, його партія входить до коаліції з "зеленими".