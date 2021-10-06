Корупційний скандал в Австрії: союзники сумніваються у дієздатності Курца

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у четвер, 7 жовтня, заперечив свою причетність до можливих корупційних дій, які йому закидає австрійська прокуратура. Він висловив переконання, що не існує доказів того, що він чинив будь-який вплив на проведення соціологічних досліджень.

Курц також "на тисячу відсотків" запевнив, що він не виписував жодних фіктивних рахунків, які мають стосунок до проведення таких досліджень, і не був якимось іншим чином до них причетний, повідомляє агенція AFP.

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Натомість віцеканцлер та очільник "зелених", які разом з Австрійською народною партією Курца складають коаліцію, Вернер Коґлер (Werner Kogler) заявив у четвер, що обвинувачення на адресу Курца справляють жаливі враження та викликають питання. "Ми не можемо перейти до порядку денного, в цих умовах дієздатність федерального канцлера поставлена під сумнів", - сказав він. Сам Курц на це заявив, що "якщо "зелені" більше не хочуть продовжувати співпрацю і хочуть шукати іншої більшості у парламенті, то це слід прийняти", цитує агенція АР.

Своєю чергою опозиційні партії в парламенті Австрії - Соціал-демократична, "Нова Австрія" і Австрійська партія свободи - наполягають на відставці Курца з посади глави уряду.

Корупційний скандал довкола Курца

Напередодні прокуратура Австрії, що займається антикорупційними справами (WKStA), підтвердила, що веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.