 Корупційний скандал в Австрії: союзники сумніваються у дієздатності Курца | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2021

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Корупційний скандал в Австрії: союзники сумніваються у дієздатності Курца

В Австрії набирає обертів корупційний скандал довкола канцлера Себастіана Курца. "Зелені", які входять до коаліції, поставили під питання його дієздатність.

Канцлер Австрії Себастіан Курц відкидає обвинувачення на його адресу

Канцлер Австрії Себастіан Курц відкидає обвинувачення на його адресу

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у четвер, 7 жовтня, заперечив свою причетність до можливих корупційних дій, які йому закидає австрійська прокуратура. Він висловив переконання, що не існує доказів того, що він чинив будь-який вплив на проведення соціологічних досліджень.

Курц також "на тисячу відсотків" запевнив, що він не виписував жодних фіктивних рахунків, які мають стосунок до проведення таких досліджень, і не був якимось іншим чином до них причетний, повідомляє агенція AFP.

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Натомість віцеканцлер та очільник "зелених", які разом з Австрійською народною партією Курца складають коаліцію, Вернер Коґлер (Werner Kogler) заявив у четвер, що обвинувачення на адресу Курца справляють жаливі враження та викликають питання. "Ми не можемо перейти до порядку денного, в цих умовах дієздатність федерального канцлера поставлена під сумнів", - сказав він. Сам Курц на це заявив, що "якщо "зелені" більше не хочуть продовжувати співпрацю і хочуть шукати іншої більшості у парламенті, то це слід прийняти", цитує агенція АР.

Своєю чергою опозиційні партії в парламенті Австрії - Соціал-демократична, "Нова Австрія" і Австрійська партія свободи - наполягають на відставці Курца з посади глави уряду.

Корупційний скандал довкола Курца

Напередодні прокуратура Австрії, що займається антикорупційними справами (WKStA), підтвердила, що веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

 

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