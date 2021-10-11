Александер Шалленберґ очолив уряд Австрії

Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg), який дотепер очолював МЗС Австрії, у понеділок, 11 жовтня, склав присягу федерального канцлера країни. Офіційна церемонія відбулася в офісі австрійського президента Александера Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen) та транслювалася у прямому ефірі.

Наступником Шалленберґа на посаді міністра закордонних справ Австрії став Міхаель Лінгарт (Michael Linhart), який до сьогодні був послом країни у Франції.

Відновити довіру до уряду

Президент Австрії під час церемонії відзначив ґрунтовний досвід Шалленберґа і Лінгарта у представленні держави на міжнародній арені і додав, що їм доведеться відновлювати довіру австрійців до уряду через корупційний скандал з ексочільником уряду Себастіаном Курцом (Sebastian Kurz).

Новий канцлер Александер Шалленберґ і президент Австрії Александер Ван дер Беллен

"Ми всі сподіваємося, що уряд повернеться до роботи й рухатиметься вперед", - наголосив Александер Ван дер Беллен.

Раніше Шалленберґ зізнавався журналістам, що призначення на посаду стало для нього несподіваним, а також заявляв, що в нього попереду "нелегка робота в нелегкий час".

Відставка Себастіана Курца

Нагадаємо, попередній канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про свою відставку 9 жовтня. Таке рішення він ухвалив на тлі корупційного скандалу. Австрійська прокуратура раніше почала розслідування проти Курца і ще дев'яти осіб. Їх запідозрили в маніпуляції із соцопитуваннями й підкупі ЗМІ за кошти платників податків.

Після цього партнери по коаліції очолюваної Курцом Австрійської народної партії - партія Зелених - закликали замінити канцлера на людину з "бездоганною репутацією". До відставки Курца закликали також опозиційні політичні сили в парламенті Австрії, погрожуючи йому вотумом недовіри.

У своїй промові 9 жовтня Курц відкинув звинувачення на свою адресу, але заявив, що іде з посади через почуття відповідальності перед країною. Відтепер Курц очолить фракцію Австрійської народної партії в парламенті.