 Александер Шалленберґ очолив уряд Австрії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2021

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Александер Шалленберґ очолив уряд Австрії

Новим федеральним канцлером Австрії став Александер Шалленберґ. Він замінив на посаді Себастіана Курца, який пішов у відставку на тлі корупційного скандалу.

Новий федеральний канцлер Австрії склав присягу в офісі австрійського президента

Новий федеральний канцлер Австрії склав присягу в офісі австрійського президента

Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg), який дотепер очолював МЗС Австрії, у понеділок, 11 жовтня, склав присягу федерального канцлера країни. Офіційна церемонія відбулася в офісі австрійського президента Александера Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen) та транслювалася у прямому ефірі.

Наступником Шалленберґа на посаді міністра закордонних справ Австрії став Міхаель Лінгарт (Michael Linhart), який до сьогодні був послом країни у Франції.

Відновити довіру до уряду

Президент Австрії під час церемонії відзначив ґрунтовний досвід Шалленберґа і Лінгарта у представленні держави на міжнародній арені і додав, що їм доведеться відновлювати довіру австрійців до уряду через корупційний скандал з ексочільником уряду Себастіаном Курцом (Sebastian Kurz).

Новий канцлер Александер Шалленберґ і президент Австрії Александер Ван дер Беллен

Новий канцлер Александер Шалленберґ і президент Австрії Александер Ван дер Беллен

"Ми всі сподіваємося, що уряд повернеться до роботи й рухатиметься вперед", - наголосив Александер Ван дер Беллен.

Раніше Шалленберґ зізнавався журналістам, що призначення на посаду стало для нього несподіваним, а також заявляв, що в нього попереду "нелегка робота в нелегкий час".

Відставка Себастіана Курца 

Нагадаємо, попередній канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про свою відставку 9 жовтня. Таке рішення він ухвалив на тлі корупційного скандалу. Австрійська прокуратура раніше почала розслідування проти Курца і ще дев'яти осіб. Їх запідозрили в маніпуляції із соцопитуваннями й підкупі ЗМІ за кошти платників податків.

Після цього партнери по коаліції очолюваної Курцом Австрійської народної партії - партія Зелених - закликали замінити канцлера на людину з "бездоганною репутацією". До відставки Курца закликали також опозиційні політичні сили в парламенті Австрії, погрожуючи йому вотумом недовіри.

У своїй промові 9 жовтня Курц відкинув звинувачення на свою адресу, але заявив, що іде з посади через почуття відповідальності перед країною. Відтепер Курц очолить фракцію Австрійської народної партії в парламенті.

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Коментар: Права коаліція в Австрії небезпечна для ЄС

Переможець виборів у Австрії Себастіан Курц має ретельно подумати над тим, чи варто йому формувати коаліцію з правими популістами. Зараз країні потрібен не учасник перегонів, а державний діяч, вважає Бернд Ріґерт.  

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У разі схвалення китайських і російських вакцин європейськими регулятивними органами, ці препарати могли б випускатися в Австрії, вважає Себастіан Курц.  

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