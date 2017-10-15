Александер Шалленберґ стане новим канцлером Австрії
Чинний глава МЗС Австрії очолить уряд країни після відставки Себастіана Курца, який вдався до такого кроку на тлі корупційного скандалу.
Александер Шалленберґ з 2019 року був міністром закордонних справ Австрії
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) стане новим федеральним канцлером країни після відставки Себастіана Курца (Sebastian Kurz). Про це у неділю, 10 жовтня, заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) у своєму виступі перед журналістами.
"Нинішня криза у владі добігла кінця, - заявив Ван дер Беллен. - Робота на користь нашої держави може бути продовжена".
Александер Шалленберґ у неділю зізнався, що призначення стало для нього несподіванкою, а робота на новій посаді буде "надзвичайно складним завданням". Шалленберґ складе присягу в понеділок, 11 жовтня, о 14-й за Києвом.
Хто такий Александер Шалленберґ?
52-річний Александер Шалленберґ очолював міністерство закордонних справ Австрії з 2019 року. Зробити його своїм наступником раніше запропонував Себастіан Курц.
Натомість вакантне міністерство закордонних справ Австрії має очолити дипломат, нинішній посол Австрії у Франції Міхаель Лінґарт (Michael Linhart), повідомила речниця Шалленберґа в понеділок, 11 жовтня. Присягу він складе разом з новим канцлером у понеділок, повідомляє агенція Reuters.
Відставка Себастіана Курца
Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про свою відставку 9 жовтня. Таке рішення він ухвалив на тлі корупційного скандалу. Австрійська прокуратура раніше почала розслідування проти Курца і ще дев'яти осіб. Їх запідозрили в маніпуляції із соцопитуваннями й підкупі ЗМІ за кошти платників податків.
Після цього партнери по коаліції очолюваної Курцом Австрійської народної партії - партія "Зелених" - закликали замінити канцлерана людину з "бездоганною репутацією". До відставки Курца закликали також опозиційні політичні сили в парламенті Австрії, погрожуючи йому вотумом недовіри.
У своїй промові 9 жовтня Курц відкинув обвинувачення на свою адресу, але заявив, що іде з посади через почуття відповідальності перед країною. Відтепер Курц очолить фракцію Австрійської народної партії в парламенті.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
31 рік: канцлер Австрії Себастіан Курц
31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
28 років: екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік
У 1993 році Маріо Фрік очолив уряд Ліхтенштейну. На той час йому було лише 28 років, і таким чином він став наймолодшим керівником уряду у світі. Уряд Ліхтенштейну Фрік очолював протягом семи років.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
27-29 років: лідер КНДР Кім Чен Ин
Точна дата народження нинішнього північнокорейського лідера невідома. У 2011 році, коли Кім Чен Ин очолив КНДР після смерті свого батька Кім Чен Іра, йому було, за різними даними, від 27 до 29 років. Попри молодий вік, Кім Чен Ин проводить жорстку внутрішню і зовнішню політику.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко
Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич
З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто
У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.
"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
39 років: президент Франції Еммануель Макрон
У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.