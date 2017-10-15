Александер Шалленберґ стане новим канцлером Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) стане новим федеральним канцлером країни після відставки Себастіана Курца (Sebastian Kurz). Про це у неділю, 10 жовтня, заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) у своєму виступі перед журналістами.

"Нинішня криза у владі добігла кінця, - заявив Ван дер Беллен. - Робота на користь нашої держави може бути продовжена".

Александер Шалленберґ у неділю зізнався, що призначення стало для нього несподіванкою, а робота на новій посаді буде "надзвичайно складним завданням". Шалленберґ складе присягу в понеділок, 11 жовтня, о 14-й за Києвом.

Хто такий Александер Шалленберґ?

52-річний Александер Шалленберґ очолював міністерство закордонних справ Австрії з 2019 року. Зробити його своїм наступником раніше запропонував Себастіан Курц.

Шалленберґ нещодавно став членом консервативної Австрійської народної партії, яку очолює Курц. Вважається, що він підтримує зовнішньополітичний курс Себастіана Курца. Зокрема, він займає жорстку позицію щодо мігрантів.

Натомість вакантне міністерство закордонних справ Австрії має очолити дипломат, нинішній посол Австрії у Франції Міхаель Лінґарт (Michael Linhart), повідомила речниця Шалленберґа в понеділок, 11 жовтня. Присягу він складе разом з новим канцлером у понеділок, повідомляє агенція Reuters.

Відставка Себастіана Курца

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про свою відставку 9 жовтня. Таке рішення він ухвалив на тлі корупційного скандалу. Австрійська прокуратура раніше почала розслідування проти Курца і ще дев'яти осіб. Їх запідозрили в маніпуляції із соцопитуваннями й підкупі ЗМІ за кошти платників податків.

Читайте також: Курц: "Північний потік-2" є дуже позитивним проєктом

Після цього партнери по коаліції очолюваної Курцом Австрійської народної партії - партія "Зелених" - закликали замінити канцлерана людину з "бездоганною репутацією". До відставки Курца закликали також опозиційні політичні сили в парламенті Австрії, погрожуючи йому вотумом недовіри.

У своїй промові 9 жовтня Курц відкинув обвинувачення на свою адресу, але заявив, що іде з посади через почуття відповідальності перед країною. Відтепер Курц очолить фракцію Австрійської народної партії в парламенті.