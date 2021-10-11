 Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.10.2021

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Європа

Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим

Протягом багатьох років Себастіан Курц був кумиром європейських консерваторів. Та після звинувачень у корупції він став "голим королем". Завдяки відставці йому вдалося хоч трохи зберегти обличчя, вважає Барбара Везель.

Себастіан Курц

Себастіан Курц

Цього молодого чоловіка, який став канцлером Австрії у 31-річному віці, називали "Вундервуцці", тобто "вундеркіндом". Він подав приклад європейським консерваторам, як перемагати на виборах, проводити жорсткий правий політичний курс і при цьому залишатися популярним у суспільстві. Його стиль - це популізм уперемішку зі специфічним віденським гумором десь на межі дозволеного. З легкою неприязню до мігрантів та "ліваків", він залишався просто зразковим хлочиком в очах зачарованих виборців. Зараз цей глянцевий імідж Себастіана Курца дав тріщини. Спецпрокуратура з питань боротьби з корупцією звинувачує його у хабарництві, корупції та зловживаннях.

Лак глянцевого іміджу облупився

За цією грішною тріадою політичного бруду ховається і можливе кримінальне правопорушення, яке може серйозно поставити під сумнів міфічний імідж Курца: ще перебуваючи на посаді міністра, він, можливо, маніпулював соцопитуваннями, покращуючи свої результати, та за гроші розміщував цю "джинсу" у бульварних таблоїдах.

Барбара Везель

Огладачка DW Барбара Везель

Тож, якщо за роки його блискавичного підйому у пресі з'являлися заголовки, де Курца називали найпопулярнішим кандидатом на посаду канцлера всіх часів, то не виключено, що завдячувати цьому треба його відданим соратникам, які, можливо, фальсифікували цифри. І все це, згідно зі звинуваченнями, фінансувалося за рахунок податків.

Комунікація із пресою відбувалася за принципом "хто платить, той і замовляє музику". В газетах розміщували дорогі оголошення від державних компаній, а натомість про відомство канцлера повідомлялося позитивно. Тепер видається, що сяюча зірка австрійської політики заради свого підйому вдавалася до сумнівних і навіть заборонених методів - Себастіан Курц відшліфував свій імідж, розробив витончену систему державної пропаганди, поставив під удар свободу преси та видавав за волю народу те, що готувалося його піарниками.

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Висушити болото корупції

В Австрії той, хто закликає осушити болото корупції, часто виставляє себе на посміховисько. Кумівство має давні традиції в цій країні, а повоєнна історія республіки сповнена нескінченним ланцюжком скандалів. Це й скандали з банками, казино, будівельними компаніями та закупівлею озброєнь. Йшлося завжди про особисте збагачення та сумнівні фінансові оборудки у взаємодії між політикою та бізнесом.

Останнє викриття два роки тому стосувалося особливо грубого "Ібіца-скандалу". Правопопулістська Австрійська партія свободи, суперечливий партнер по коаліції канцлера Курца, постала у світлі мафіозної та морально безпринципної структури, що, зрештою, відштовхнуло від неї виборців.

Демонтаж законності й пристойності

Політичний Відень опинився по коліно у багнюці. І гумові чоботи скриплять щоразу, коли намагаються із цього багна вилізти, кажуть оглядачі про австрійську систему кругової поруки. Постійний демонтаж закону та пристойності підриває саму державу та віру громадян у політику, яка не має бути крамничкою зі самообслуговуванням. І у цьому політичному болоті трясовина завжди залишатиметься. Та чи не повинна опозиція в Австрії наважитися на те, щоби "висушити" хоча б деякі ділянки систематичної корупції? Це вимагає, наприклад, ухвалення нового закону про ЗМІ, який міг би покласти край шкідливій практиці корупційного піару. За цим же прикладом, можна було б і чимало змінити у ситуації із банками та державними закупівлями.

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Час для змін

У 2017-му Себастіан Курц вступив на посаду з гаслом "Час для нового". Якщо докази прокуратури підтвердяться, виходить, що тоді він представляв ту ж стару корупцію тільки у новій обгортці. Зробивши висновки і звільнивши свою посаду, він принаймні продемонстрував певну порядність, але лише після того, як спочатку тоном ображеного невинуватого у відставку іти відмовлявся. Він продовжує відкидати звинувачення в корупції, висунуті проти нього.

Австрії потрібен рух, який міг би кожні кілька років розчищати "авгієві стайні" у Відні. Принаймні, як здається, там все ще є сміливі прокурори, які проводять розслідування, незважаючи на гучні прізвища фігурантів. Вони і можуть стати основою для політичного оновлення, на яке багато громадян Австрії чекали довгий час. І краще, якщо наступним канцлером стане серйозний політик, хтось досвідчений і менш харизматичний. Політична магія Себастіана Курца зійшла нанівець. Тепер при ближчому розгляді він виглядає "голим королем".

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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    Автор: Максим Сидоржевський


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