 У Відні судять ексвіцеканцлера Штрахе за підозрою в корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

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У Відні судять ексвіцеканцлера Штрахе за підозрою в корупції

Скандального ексвіцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе підозрюють в отриманні хабаря від приватної клініки в обмін на надання їй державних преференцій.

Гайнц-Крістіан Штрахе постав перед судом

Гайнц-Крістіан Штрахе постав перед судом

У земельному суді Відня з кримінальних справ у вівторок, 6 липня, розпочався перший судовий процес у справі за підозрою у вчиненні корупційних дії колишнім віцеканцлером Австрії Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache).

У цій справі колишнього лідера правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) обвинувачують у тому, що він прийняв партійну пожертву на суму у 10 тисяч євро. В обмін на цю пожертву, за даними слідства, Штрахе посприяв наданню приватній клініці, яка спеціалізується на косметологічній хірургії, преференцій від держави. Власник клініки Вальтер Ґрубмюллер (Walter Grubmüller), також є обвинувачуваним у цій справі.

"Ібіца-гейт"

Це є першим судовим процесом проти Штрахе за результатами резонансного скандалу, який спалахнув у травні 2019 року і отримав назву "Ібіца-гейт". Тоді німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року. На відео Штрахе обіцяв своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Після цього скандалу Штрахе та канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) подали у відставку, а у країні були проведені нові вибори.

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В рамках розслідування поліція конфіскувала мобільний телефон Штрахе. Вивчення збережених на телефоні повідомлень дозволило висунути проти колишнього глави АПС і інші обвинувачення.

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