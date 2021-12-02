Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку

Канцлер Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) заявив, що подасть у відставку. Про це він заявив у четвер, 2 грудня, після того, як його попередник на посаді канцлера і лідер правлячої Австрійської народної партії (АНП) Себастьян Курц (Sebastian Kurz) оголосив про те, що йде з політики.

"Я впевнений, що обидві посади - глави уряду та лідера АНП, яка набрала найбільшу кількість голосів, - повинна знову зайняти одна людина. Тому я звільню посаду канцлера, як тільки партія визначиться з наступником (Курца. - Ред.)", - наводить слова Шалленберґа агентство Reuters. За його словами, він не має намірів претендувати на посаду голови АНП.

52-річний Шалленберґ став канцлером в жовтні після відставки Себастіана Курца на тлі корупційного скандалу. До цього він очолював міністерство закордонних справ Австрії з 2019 року.

Як зазначає австрійська газета Kronen Zeitung, новим лідером консервативної АНП може стати міністр внутрішніх справ Карл Негаммер (Karl Nehammer).

Курц йде з політики

2 грудня Курц заявив, що йде у відставку з посади голови АНП та лідера фракції у парламенті. Він зізнався, що останнім часом ентузіазму щодо політики у нього поменшало - зокрема, через звинувачення та судові розгляди проти нього.

Читайте також: Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим

Курца та його найближче оточення підозрюють у використанні коштів платників податків на висвітлення своєї політичної діяльності в ЗМІ у позитивному ключі. Згідно з даними слідства, бюджетні кошти витрачалися на публікацію "політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї з соціологічних компаній". Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могли бути таємно перераховані газеті Österreich в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику".

За версією слідства, зловживання відбувалися у період із 2016 до 2018 року. Курц і видання Österreich відкидають обвинувачення.