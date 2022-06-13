Вибори до парламенту Франції: перший тур не виявив явного лідера

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Коаліція "Разом" Макрона обійшла лівий блок Меланшона лише на 0,1 відсотка. У другому турі прихильники президента Франції боротимуться за абсолютну більшість у парламенті.
Коаліція "Разом" президента Еммануеля Макрона у першому турі парламентських виборів у Франції лідирує з 25,8 відсотка голосів, випливає з офіційних попередніх результатів, оприлюднених МВС країни у ніч на понеділок, 13 червня.
Читайте також:Макрон закликав не принижувати Росію, у Києві обурилися
З мінімальним відставанням, набравши 25,7 відсотка, за нею слідує об'єднання "Новий народний екологічний та соціальний союз", очолюване лівим популістом Жан-Люком Меланшоном. Правопопулістська партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен набирає 18,7 відсотка голосів. Досі найбільша опозиційна сила у парламенті - правоцентристська партія "Республіканці" - набирає в першому турі лише 10,4 відсотка.
Явка становила лише 47,5 відсотка, це ще менше, ніж на минулих виборах 2017 року, коли проголосували 48,7 відсотка виборців. Це - рекордно низький показник, зазначає агенція AFP.
Враховуючи особливості французької системи виборів до парламенту, розстановка сил за підсумками другого туру може суттєво змінитись. Щоб потрапити до парламенту за підсумками першого туру, кандидат має заручитися у своєму окрузі підтримкою понад 50 відсотків виборців. В округах, де жоден з кандидатів не отримав такого результату, у другий тур проходять усі кандидати, які набрали понад 12,5 відсотка голосів. Соціологи прогнозують, що виборці, чиї кращі кандидати вибули після першого туру, здебільшого підтримають у другому турі представників коаліції Макрона.
Згідно з прогнозами, після другого туру коаліція Макрона може отримати від 255 до 311 із 577 депутатських мандатів, об'єднання Меланшона - від 170 до 210. Таким чином, прихильники Макрона ще не забезпечили собі абсолютну більшість у Національних зборах, для чого необхідно 289 мандатів, хоча зберігають шанси на такий результат. Другий тур виборів до Національних зборів Франції заплановано на 19 червня.