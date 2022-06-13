Вибори до парламенту Франції: перший тур не виявив явного лідера

Коаліція "Разом" президента Еммануеля Макрона у першому турі парламентських виборів у Франції лідирує з 25,8 відсотка голосів, випливає з офіційних попередніх результатів, оприлюднених МВС країни у ніч на понеділок, 13 червня.

Читайте також:Макрон закликав не принижувати Росію, у Києві обурилися

З мінімальним відставанням, набравши 25,7 відсотка, за нею слідує об'єднання "Новий народний екологічний та соціальний союз", очолюване лівим популістом Жан-Люком Меланшоном. Правопопулістська партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен набирає 18,7 відсотка голосів. Досі найбільша опозиційна сила у парламенті - правоцентристська партія "Республіканці" - набирає в першому турі лише 10,4 відсотка.

Явка становила лише 47,5 відсотка, це ще менше, ніж на минулих виборах 2017 року, коли проголосували 48,7 відсотка виборців. Це - рекордно низький показник, зазначає агенція AFP.

Коаліція Макрона ще не забезпечила собі абсолютну більшість у парламенті

Враховуючи особливості французької системи виборів до парламенту, розстановка сил за підсумками другого туру може суттєво змінитись. Щоб потрапити до парламенту за підсумками першого туру, кандидат має заручитися у своєму окрузі підтримкою понад 50 відсотків виборців. В округах, де жоден з кандидатів не отримав такого результату, у другий тур проходять усі кандидати, які набрали понад 12,5 відсотка голосів. Соціологи прогнозують, що виборці, чиї кращі кандидати вибули після першого туру, здебільшого підтримають у другому турі представників коаліції Макрона.

Згідно з прогнозами, після другого туру коаліція Макрона може отримати від 255 до 311 із 577 депутатських мандатів, об'єднання Меланшона - від 170 до 210. Таким чином, прихильники Макрона ще не забезпечили собі абсолютну більшість у Національних зборах, для чого необхідно 289 мандатів, хоча зберігають шанси на такий результат. Другий тур виборів до Національних зборів Франції заплановано на 19 червня.