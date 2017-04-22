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Жан-Люк Меланшон

Тема

Жан-Люк Меланшон - французький політик, лідер лівого руху "Непокірна Франція".

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Докладно

Протести "жовтих жилетів" у Парижі

"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона

"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона

Оглядач FAZ Андреас Росс про нерозуміння Макроном масштабів своєї непопулярності.
Kommentatorenfoto Andreas Ross
Андреас Росс
Коментар
Політика12 грудня 2018 р.
Під час акції протесту проти трудової реформи Макрона в Парижі 23 вересня

Протест у Парижі: Меланшон пригрозив потужнішими акціями

Протест у Парижі: Меланшон пригрозив потужнішими акціями

Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти реформи ринку праці, ініційованої президентом Франції Макроном
Політика23 вересня 2017 р.
Партія Макрона здобула більшість у французькому парламенті

Вибори у Франції: прихильники Макрона перемогли

Вибори у Франції: прихильники Макрона перемогли

Партія президента Макрона "Республіка на марші" отримує 308 з 577 місць у Національних зборах Франції.
Політика19 червня 2017 р.
Перший тур виборів у Франції відбудеться 23 квітня

Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно

Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно

Марін Ле Пен має з легкістю вийти до другого туру президентських виборів у Франції. Але хто її там зупинить?
Політика23 квітня 2017 р.
Французькі правоохоронці перед виборами посилили заходи безпеки

Вибори у Франції на тлі безпрецедентних заходів безпеки

Вибори у Франції на тлі безпрецедентних заходів безпеки

Безпеку волевиявлення французьких громадян забезпечуватимуть 50 тисяч поліцейських та 7 тисяч солдатів.
Політика22 квітня 2017 р.
Єлисейський палац у Парижі, резиденція президента Франції

Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти

Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти

DW представляє біографії та погляди найбільш відомих учасників виборів у Франції, які борються за вихід у другий тур.
Політика22 квітня 2017 р.
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