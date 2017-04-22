You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Жан-Люк Меланшон
Тема
Жан-Люк Меланшон - французький політик, лідер лівого руху "Непокірна Франція".
Пропустити розділ Докладно
Докладно
"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона
"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона
Оглядач FAZ Андреас Росс про нерозуміння Макроном масштабів своєї непопулярності.
Андреас Росс
Коментар
Політика
12.12.2018
12 грудня 2018 р.
Протест у Парижі: Меланшон пригрозив потужнішими акціями
Протест у Парижі: Меланшон пригрозив потужнішими акціями
Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти реформи ринку праці, ініційованої президентом Франції Макроном
Політика
23.09.2017
23 вересня 2017 р.
Вибори у Франції: прихильники Макрона перемогли
Вибори у Франції: прихильники Макрона перемогли
Партія президента Макрона "Республіка на марші" отримує 308 з 577 місць у Національних зборах Франції.
Політика
19.06.2017
19 червня 2017 р.
Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно
Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно
Марін Ле Пен має з легкістю вийти до другого туру президентських виборів у Франції. Але хто її там зупинить?
Політика
23.04.2017
23 квітня 2017 р.
Вибори у Франції на тлі безпрецедентних заходів безпеки
Вибори у Франції на тлі безпрецедентних заходів безпеки
Безпеку волевиявлення французьких громадян забезпечуватимуть 50 тисяч поліцейських та 7 тисяч солдатів.
Політика
22.04.2017
22 квітня 2017 р.
Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти
Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти
DW представляє біографії та погляди найбільш відомих учасників виборів у Франції, які борються за вихід у другий тур.
Політика
22.04.2017
22 квітня 2017 р.
Показати більше
Реклама