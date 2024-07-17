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ПолітикаФранція

Макрон прийняв відставку уряду Франції

Ліза Ламбрехт
17 липня 2024 р.

Габріель Атталь подав у відставку після парламентських виборів, на яких блок Еммануеля Макрона втратив більшість у Національних зборах.

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Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон прийняв відставку французького урядуФото: Aurelien Morissard/Pool/AP Photo/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв 16 липня відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя та очолюваного ним кабінету міністрів.

Уряд Атталя продовжить роботу в нинішньому складі доти, доки не буде призначений новий кабмін.

"Щоб цей період завершився якомога швидше, політичні сили повинні працювати спільно і створити єдиний фронт навколо проєктів і рішень, які будуть в інтересах французького народу", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Атталь подав у відставку ще 8 липня - незабаром після того, як стали відомі результати парламентських виборів, на яких центристський блок Макрона втратив більшість у Національних зборах. Однак тоді президент Франції це прохання відхилив.

Позачергові вибори у Франції

Макрон розпустив парламент і оголосив дострокові вибори після перемоги правопопулістського "Національного об'єднання" Марін Ле Пен і Жордана Барделли на виборах до Європейського парламенту.

За підсумками позачергових парламентських виборів у Франції перше місце посіла ліва коаліція "Новий народний фронт", яка здобула 182 депутатські мандати. На друге місце вийшла центристська коаліція Макрона "Разом за республіку", яка матиме 168 місць у парламенті. На третьому - "Національне об'єднання", яке отримало 143 мандати.

Жан-Люк Меланшон, один із лідерів лівого "Нового народного фронту", до складу якого увійшли вкрай ліві, комуністичні, соціал-демократичні та "зелені" сили, раніше відкинув можливість формування коаліції з блоком Макрона. Замість цього він закликав президента Франції доручити "Новому народному фронту" самостійно сформувати уряд. Макрон, у свою чергу, заявив, що не готовий утворити коаліцію з партією Меланшона. Співпрацю з правопопулістами він також виключає.

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