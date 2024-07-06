Барделла - від юнака з плаката до можливого прем'єра Франції

У неділю, 7 липня, десятки мільйонів французів знову вирушать на дільниці для голосування, щоб обрати депутатів Національних зборів - нижньої палати парламенту Франції. У першому турі дострокових виборів, що відбувся за тиждень до цього, найбільше голосів - 33 відсотки - набрало ультраправе "Національне об'єднання" (RN).

Такий підсумок, констатують спостерігачі, став справжнім потрясінням для Франції, де ультраправі востаннє були при владі в період окупації країни нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. За останніми прогнозами соціологів, налаштована євроскептично та антиімміграційно партія RN здатна виграти вибори до Національних зборів, і тоді наймолодшим прем'єр-міністром в історії Франції може стати 28-річний голова цієї партії Жордан Барделла. DW - про те, що потрібно знати про можливого нового очільника французького уряду.

Жордан Барделла - вундеркінд із передмістя Парижа

Елегантний Жордан Барделла - нове обличчя "Національного об'єднання", яке допомогло колись маргінальній партії, що в багатьох асоціювалася з відкритим расизмом та антисемітизмом, освіжити свій імідж після десятиліття лідерства Марін Ле Пен. Лідерка французьких ультраправих зробила Барделлу своїм протеже, спершу у віці 21 року призначивши його прессекретарем RN, а потім передала кермо керівництва партією 2022 року, щоб самій зосередитися на боротьбі за посаду глави держави. Наступна президентська кампанія у Франції відбудеться 2027 року, коли закінчиться термін повноважень Макрона.

Марін Ле Пен уже тричі - у 2012-му, 2017-му і 2022 роках - безуспішно боролася за Єлисейський палац. До цього теж тричі і теж невдало у президентських виборах брав участь її батько Жан-Марі Ле Пен. Саме він 1972 року заснував ультраправу партію під назвою "Національний фронт" і очолював її до 2011 року, але згодом був відсунутий на другі ролі та врешті-решт виключений з її лав через численні ксенофобські висловлювання та применшення значення Голокосту.

Стрімкій політичній кар'єрі Барделли посприяла Марін Ле Пен Фото: Julien de Rosa/AFP

Перемога Марін Ле Пен через три роки сьогодні видається як ніколи ймовірною, можливо, частково завдяки популярності Жордана Барделли. То хто ж цей політичний вундеркінд? Кинувши коледж, Барделла вступив до RN у 16 років, незабаром повністю присвятив себе політиці і 2019 року, коли йому було лише 23, став депутатом Європарламенту.

Син іммігрантів (мати - уродженка італійського Турина, батько з алжирським корінням), Барделла виріс у строкатому, в основному населеному робітниками паризькому передмісті Сен-Дені. "Я приїхав з інших місць, але тут став тим, хто я є. Я одружився з французькою історією", - так він описує своє походження в Tiktok, популярній серед молоді та підлітків соцмережі, де в нього 1,8 мільйона підписників.

Хто більш поміркований - Ле Пен чи Барделла?

"Його ідентичність, що базується на мігрантському походженні, є частиною своєрідної "міфології Барделли", - зазначає в інтерв'ю DW Марта Лорімер, експертка з ультраправих з Університету Кардіффа. - Це якраз одна з тих речей, які зробили його привабливим. (...) Він, схоже, представляє частину нового електорату, який намагається залучити RN". Під керівництвом Марін Ле Пен і завдяки популярності Барделли партія розширила свою підтримку в суспільстві, зокрема за рахунок молодих виборців.

У 2007 році, коли Марін Ле Пен очолила тоді ще "Національний фронт", у другому турі парламентських виборів за нього проголосувало лише 0,1 відсотка виборців. А 2022-го ще за керівництва Ле Пен - уже 17,3 відсотка. При цьому думка про те, що за часів Барделли курс партії став поміркованішим, є хибною, впевнена Лорімер.

Хоча RN відмовилася від деяких своїх крайніх програмних положень, таких як вихід Франції з Євросоюзу й НАТО, протидія одностатевим шлюбам і відновлення смертної кари, Барделлу від самого початку залучили у партію, щоб утримати її більш радикальних прихильників, пояснює експертка.

"Його роль мала полягати в тому, щоб звертатися до традиційного електорату Марін Ле Пен і зберегти його, тоді як сама Ле Пен прагнула виглядати поміркованою, позбутися негативного іміджу, і намагатися виглядати як президентка, - додає Марта Лорімер. - Здається, все змінилося. Тепер Барделла став чисто поголеним обличчям французьких ультраправих, молодим хлопцем, який не схожий на фашиста".

"Національний пріоритет" і теорія "великого заміщення"

Однак Жордан Барделла так само стійко виступає проти імміграції, уточнює Лорімер. Одним із ключових напрямів політики "Національного об'єднання" є запровадження так званого "національного пріоритету" - ідеї про те, що громадяни Франції повинні мати перевагу над громадянами інших країн при отриманні роботи, соцзабезпечення та соціального житла. На думку критиків, це означатиме суттєву дискримінацію осіб з іншим паспортом, які легально проживають у Франції та сплачують там податки.

Жан-Марі Ле Пен, архівне фото Фото: Arnaud Journois/Le Parisien/picture alliance

Голову RN навіть звинуватили в тому, що він повторює популярну серед ультраправих теорію змови, згідно з якою білі європейці замінюються небілими мігрантами за допомогою демографічних змін, спланованих політичною елітою. Низка експертів на основі статистики спростувала достовірність цього твердження, яке білі націоналісти, неонацисти й ультраправі екстремісти продовжують пропагувати як теорію "великого заміщення".

2021 року Барделла заявив французькій телекомпанії BFMTV, що не згоден із цим терміном, але бачить у ньому сенс. "Мені не подобається словосполучення "велике заміщення", тому що воно незрозуміле, це надто незрозуміле гасло, але воно вказує на реальність, яка є правдою", - наголосив нинішній лідер "Національного об'єднання", висловлювання якого широко висвітлювалося у французьких ЗМІ. "Прогуляйтеся районами, у яких я виріс", - додав Барделла, маючи на увазі передмістя Парижа, населені великою кількістю іммігрантів та осіб арабського й африканського походження.

Після того, як екзитполи засвідчили приголомшливу перемогу RN у першому турі виборів до Національних зборів, Барделла, виступаючи одразу після закінчення голосування, обрав більш примирливий тон. "Наступної неділі, якщо французький народ винагородить нас абсолютною більшістю голосів, щоб поставити країну на ноги, я маю намір стати прем'єр-міністром усіх французів, прислухаючись до кожного, поважаючи опозицію і пам'ятаючи про національну єдність", - пообіцяв лідер ультраправих.

"Співіснування" з Макроном

Аналітики вважають, що якщо "Національне об'єднання" завоює більшість у парламенті, у Жордана Барделли є всі шанси очолити уряд.У цьому разі матиме місце "співіснування" (дослівно з фр. cohabitation - співжиття) - так у Франції описується ситуація роздільного правління, коли глава держави і парламентська більшість представляють різні партії.

Центристський блок президента Еммануеля Макрона за підсумками першого туру з 22 відсотками посів лише третє місце, і йому навряд чи вдасться ліквідувати відставання від ультраправих у другому. Дострокові парламентські вибори Макрон оголосив після провалу його партії на червневих виборах до Європарламенту, які впевнено виграла RN.