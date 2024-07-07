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ПолітикаФранція

На виборах у Франції несподівано перемагають ліві - екзитпол

Євген Жуков | Ольга Журавльова
7 липня 2024 р.

За початковими прогнозами, правим популістам у Франції не вдалося здобути перемогу на виборах. На перше місце виходить лівий альянс.

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Вибори у Франції
Підрахунок голосів у Франції триваєФото: Jean-Francois Badia/AP/picture alliance

У другому турі дострокових  парламентських виборів у Франції  на перше місце зненацька виходить лівий альянс "Новий народний фронт". Згідно з неофіційними попередніми результатами голосування, що відбулося в неділю, 7 липня, ультраправе  "Національне об'єднання"  (RN) всупереч очікуванням може опинитися лише на третьому місці після центристського блоку президента  Еммануеля Макрона , повідомили телеканали TF1 та France 2 після закриття виборчих дільниць.

За їхніми даними, жодна політична сила не може розраховувати на абсолютну більшість місць у парламенті - ліві можуть отримати орієнтовно від 172 до 215 мандатів, прихильники Макрона - від 150 до 180 та "Національне об'єднання" з партнерами - від 120 до 152. Для абсолютного більшості необхідно 289 місць із 577.

Меланшон: Ми готові правити

Лідер лівого альянсу, до якого увійшли соціалісти, "зелені" та комуністи, жорсткий критик нинішньої влади  Жан-Люк Меланшон  уже заявив, коментуючи результати виборів, що "Новий народний фронт" готовий до управління країною. Він вимагав відставки прем'єр-міністра Габріеля Атталя.

Згідно з повідомленням МВС Франції, на 17:00 явка на виборчі дільниці досягла 59,71 відсотка. На виборах 2022 року цей показник становив лише 38,11 відсотка.

Щоб спробувати не дати ультраправим отримати абсолютну більшість у парламенті, від участі у другому турі парламентських виборів відмовилися понад 200 кандидатів від центристського блоку президента Еммануеля Макрона та лівих.

Позиції президента  Макрона, який розпустив парламент  і оголосив у країні дострокові вибори після нищівної поразки своєї партії на виборах до Європарламенту, нічого не загрожує - він уже заявив, що має намір залишитися президентом до травня 2027 року, коли закінчиться його каденція. .

Після оголошення підсумків першого туру виборів, на якому впевнено  перемогло "Національне об'єднання", у Франції відбулися акції протесту проти правого екстремізму.

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