На виборах у Франції несподівано перемагають ліві - екзитпол

За початковими прогнозами, правим популістам у Франції не вдалося здобути перемогу на виборах. На перше місце виходить лівий альянс.

У другому турі дострокових парламентських виборів у Франції на перше місце зненацька виходить лівий альянс "Новий народний фронт". Згідно з неофіційними попередніми результатами голосування, що відбулося в неділю, 7 липня, ультраправе "Національне об'єднання" (RN) всупереч очікуванням може опинитися лише на третьому місці після центристського блоку президента Еммануеля Макрона , повідомили телеканали TF1 та France 2 після закриття виборчих дільниць.

За їхніми даними, жодна політична сила не може розраховувати на абсолютну більшість місць у парламенті - ліві можуть отримати орієнтовно від 172 до 215 мандатів, прихильники Макрона - від 150 до 180 та "Національне об'єднання" з партнерами - від 120 до 152. Для абсолютного більшості необхідно 289 місць із 577.

Меланшон: Ми готові правити

Лідер лівого альянсу, до якого увійшли соціалісти, "зелені" та комуністи, жорсткий критик нинішньої влади Жан-Люк Меланшон уже заявив, коментуючи результати виборів, що "Новий народний фронт" готовий до управління країною. Він вимагав відставки прем'єр-міністра Габріеля Атталя.

Згідно з повідомленням МВС Франції, на 17:00 явка на виборчі дільниці досягла 59,71 відсотка. На виборах 2022 року цей показник становив лише 38,11 відсотка.

Щоб спробувати не дати ультраправим отримати абсолютну більшість у парламенті, від участі у другому турі парламентських виборів відмовилися понад 200 кандидатів від центристського блоку президента Еммануеля Макрона та лівих.

Позиції президента Макрона, який розпустив парламент і оголосив у країні дострокові вибори після нищівної поразки своєї партії на виборах до Європарламенту, нічого не загрожує - він уже заявив, що має намір залишитися президентом до травня 2027 року, коли закінчиться його каденція. .

Після оголошення підсумків першого туру виборів, на якому впевнено перемогло "Національне об'єднання", у Франції відбулися акції протесту проти правого екстремізму.

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