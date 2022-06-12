У Франції розпочалися парламентські вибори

У Франції в неділю, 12 червня, розпочалися парламентські вибори, під час яких французи обирають 577 депутатів Національних зборів, нижньої палати парламенту країни. Голосування проходить через півтора місяці після президентських виборів, перемогу на яких у другому турі здобув Еммануель Макрон, ставши президентом країни вдруге. Парламентські вибори у Франції проходять у два тури, другий тур відбудеться наступної неділі, 19 червня.

Під час попередніх парламентських виборів 2017 року партія Макрона "Вперед, Республіка!" (La Republique en Marche!), перейменована у травні цього року на "Відродження" (Renaissance), перемогла, отримавши абсолютну більшість в 308 мандатів у Національних зборах. Нині Макрон та його союзники мають абсолютну парламентську більшість у 345 мандатів, нагадує агенція AFP.

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Втім, цього разу, за прогнозами аналітиків, Макрон навряд чи зможе отримати таку ж впевнену перемогу, що ускладнить просування реформ та запуск трансформаційних змін, обіцяних під час інавгураційної промови Макрона.

Конкуренти президентської політичної сили

Головним конкурентом політичної сили Макрона вважають об'єднання лівих - Новий народний екологічний та соціальний союз NUPES (Nouvelle Union Populaire écologique et sociale) Жан-Люка Меланшона. Новостворений союз об'єднав найбільші ліві партії - "Нескорену Францію" (La France insoumise), "Європу Екологію Зелених" (Europe Ecologie Les Verts), Французьку комуністичну партію та Соціалістичну партію. Очікується, що NUPES може здобути на цих виборах до 190 мандатів.

Останнє опитування дослідницького та консалтингового центру Elabe показало, що президентська партія "Відродження" та її союзники - партії Демократичний рух (Modem), "Горизонти" (Horizons) та "Діяти" (Agir) - можуть перемогти конкурентів, отримавши 280-320 місць у парламенті.

Якщо президентському альянсу вдасться утримати більшість, Макрон матиме можливість просувати свої законодавчі ініціативи і надалі. Втрата ж більшості свідчитиме про необхідність шукати компроміс з правими силами щодо кожного законопроєкту або вдаватися до небажаних кадрових ротацій в уряді. Абсолютна перемога лівих, яку експерти хоч і вважають малоймовірною, втім не виключають, може заблокувати політичний процес у Франції, через несумісність поглядів президента та прем'єр-міністра.