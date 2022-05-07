 Макрон під час інавгурації пообіцяв стати ″новим президентом″ для Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2022

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Новини

Макрон під час інавгурації пообіцяв стати "новим президентом" для Франції

Під час інавгураційної промови Еммануель Макрон пообіцяв докласти зусиль до уникнення ескалації внаслідок російської війни в Україні, назвавши вторгнення РФ одним з найбільших викликів у світі.

Президент Франції Еммануель Макрон під час інавгурації

Президент Франції Еммануель Макрон під час інавгурації

Президент Франції Еммануель Макрон вважає війну, яку Росія розв'язала проти України, одним з найбільших викликів, що нині стоїть перед людством. Про це він заявив під час своєї інавгураційної промови у Єлисейському палаці у суботу, 7 травня, повідомляє інформагентство AFP.

"Рідко світ та наша країна стикалися з таким поєднанням викликів", - сказав він, маючи на увазі російське вторгнення, пандемію коронавірусу та виклики у сфері екології.

Французький лідер пообіцяв "діяти, щоб уникнути будь-якої ескалації внаслідок російської агресії в Україні", а також "допомогти перемозі демократії та відваги, побудові нового миру у Європі".

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Макрон також пообіцяв стати "новим президентом" своєї країни та побудувати "міцнішу Францію".

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів, що відбулися у Франції 24 квітня, Еммануель Макрон здобув перемогу над правою популісткою Марін Ле Пен. Він став першим президентом країни з часів Жака Ширака, якого переобрали на другий термін. У Макрона другий термін офіційно починається 14 травня.

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Позиція щодо РФ

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Франції неодноразово проводив телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час останньої з них 3 травня Макрон закликав російського лідера до припинення вогню в Україні та забезпечення евакуації із заводу "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі.

Раніше Макрон закликав  не загострювати відносини з Росією та відмовився називати дії російських військових на Київщині геноцидом.

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