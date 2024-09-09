Доповідь: ЄС має інвестувати 800 млрд у власний розвиток

Євросоюзу потрібно інвестувати 800 млрд євро на розвиток, щоб не відстати від США і не потрапити в залежність від КНР, наголошує ексголова ЄЦБ Драгі, який представив план дій. Йому заперечив глава мінфіну ФРН.

Колишній голова Європейського центробанку (ЄЦБ) і експрем'єр Італії Маріо Драгі представив у понеділок, 9 вересня, план дій, що пропонує шляхи підвищення економічної конкурентоспроможності Євросоюзу. Як випливає з опублікованого документа, ЄС має інвестувати у власний розвиток загалом 800 мільярдів євро. Кошти для цих інвестицій пропонується залучати у вигляді загальноєвропейських запозичень на фінансовому ринку.

На думку Драгі, такі масштабні інвестиції мають стати частиною "нової промислової стратегії", мета якої - не відставати від США та уникнути залежності від Китаю.

Безпрецедентний масштаб інвестицій

Сам Драгі визнав, що запропонований масштаб інвестицій буде "безпрецедентним" кроком, який за обсягом перевершить навіть "План Маршалла" з відбудови Європи після Другої світової війни. Водночас колишній голова ЄЦБ застеріг, що до таких радикальних дій ЄС підштовхує "екзистенціальний виклик", який стоїть перед блоком.

"Уперше з часів "холодної війни" ми мусимо по-справжньому побоюватися за наше самозбереження, і причина для об'єднаної відповіді ніколи не була такою переконливою", - заявив Драгі на пресконференції в Брюсселі під час презентації своєї доповіді, цитує інформагенція AFP.

Які головні пропозиції представленого Драгі плану

Запропонований Драгі план дій щодо "радикальних змін" містить близько 170 пропозицій. У документі наголошується на необхідності подолання "інноваційного розриву" зі Сполученими Штатами та Китаєм. Також план дій закликає до "масштабних" інвестицій для фінансування європейських пріоритетів - від зміцнення оборонної промисловості до досягнення амбітних цілей декарбонізації - уникаючи при цьому залежності від китайських екологічно чистих технологій шляхом цільової підтримки окремих галузей сектора.

Крім того, у документі вказується на слабкість ЄС у сфері нових технологій, які стимулюватимуть майбутнє зростання, адже лише чотири європейські компанії входять до числа 50 найбільших світових технокомпаній. "Європа повинна стати місцем, де процвітають інновації", - сказав Драгі. "Нам бракує зосередженості на ключових пріоритетах. Ми не об'єднуємо наші ресурси для створення масштабу. І ми не координуємо політику, яка має значення", - пояснив він.

Приміром, у документі зазначається, що ЄС виробляє 12 типів танків, тоді як США - лише один, і як один зі шляхів зміцнення оборонної галузі називається краще узгодження дій між окремими країнами ЄС. Беручи за взірець створений раніше фонд ЄС з відновлення після пандемії Covid-19, Драгі пояснив, що блок має випустити нові "спільні боргові інструменти ... задля фінансування спільних інвестиційних проєктів, які підвищать конкурентоспроможність і безпеку ЄС".

Очільник мінфіну ФРН Лінднер критикує пропозиції Драгі

Тим часом запропонований Драгі шлях економічного посилення Євросоюзу розкритикував міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner). "Спільні запозичення ЄС не вирішать структурних проблем. Збільшення державного боргу призводить до зростання відсотків, але не обов'язково до більшого (економічного. - Ред.) зростання", - пояснив Лінднер, якого цитує інформагенція Reuters.

На думку очільника мінфіну ФРН, насамперед не має й надалі розмиватися відповідальність окремих країн-членів ЄС за власні національні фінанси. "Комунітаризація ризиків та відповідальності створює демократичні та фіскальні проблеми. Німеччина на це не погодиться", - застеріг німецький урядовець.

Представлений нині план Драгі торік уповноважила підготувати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).