Від щедрості - до заощадження: ФРН припиняє роздавати гроші

Німеччина була одним із найщедріших донорів у світі в усіх сферах - від соціального забезпечення до іноземної допомоги. Проте національний дохід скоротився, і уряд країни зіткнувся із нестачею бюджетних коштів. Що далі?

Вважають, що серед європейців найщедріші чайові залишають німці. Принаймні саме про це свідчать дані опитування YouGov, проведеного влітку торік. Навіть якщо обслуговування в ресторані чи барі було жахливим, майже 20 відсотків німців кажуть, що залишать офіціанту невеликі чайові.

Аналогічну репутацію щодо щедрості має німецький уряд. Якщо йдеться про фінансову допомогу держави у таких сферах, як соціальне забезпечення, охорона здоров'я, мистецтво чи закордонна допомога, Німеччина часто опиняється серед перших.

Німеччину називають країною з однією з найрозвиненіших систем соціального забезпечення у світі. Вона регулярно витрачає 25-30 відсотків ВВП на пенсії, охорону здоров'я, виплати з безробіття та іншу допомогу, посідаючи за цим показником перше місце в Європі.

Країна також є другим за величиною у світі донором за лінією офіційної допомоги з метою розвитку (ОДР): одного з видів іноземної допомоги на розвиток та забезпечення добробуту країн, що розвиваються. У 2022 році Німеччина витратила на ці цілі 32 мільярди євро, ставши другим за обсягом фінансування донором у світі та четвертим за обсягом ОДР у відсотках від національного доходу. Але тепер це може змінитися.

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Що з економікою Німеччини

Одна з причин, через яку Німеччина могла так вільно витрачати гроші, полягала в сильній економіці, орієнтованій на експорт. Але останніми роками зростання німецької економіки сповільнилося. У 2023 році вона скоротилася на 0,3 відсотка - ставши єдиною економікою в Європі, яка не продемонструвала зростання. Очікується, що цей рік буде не набагато кращим. Нещодавно британське видання The Economist вкотре назвало країну "хворою людиною Європи".

Контейнерний порт Гамбурга Фото: Joern Pollex/Getty Images

Серед проблем, що гальмують економічний розвиток Німеччини, аналітики називають надмірну бюрократію, брак державних інвестицій в інновації та інфраструктуру, а також високі ціни на енергоносії. А вихід на пенсію близько двох мільйонів людей у найближчі п'ять років означає, що виникнуть питання, хто оплачуватиме пенсійні рахунки Німеччини, які постійно зростають.

Ще одне питання, яке вважають дедалі більш проблематичним, - це "боргове гальмо" Німеччини. Згідно з німецькою конституцією, держава не може позичати понад 0,35 відсотка національного доходу країни на рік. Думки про те, чи це добре для країни чи ні, розділилися. Деякі, у тому числі члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та партії "Союз-90/Зелені", які нині входять до правлячої коаліції, хочуть або реформувати цей закон, або скасувати його. Вони стверджують, що він заважає Німеччині робити необхідні інвестиції в інфраструктуру та охорону довкілля.

Інші, у тому числі третій партнер уряду з коаліції, Вільна демократична партія (ВДП), і консервативні опозиційні партії, вважають, що "боргове гальмо" має існувати в його незмінній формі. На їхню думку, це змушує політиків нести фінансову відповідальність і допомагає зберігати державний борг керованим.

У листопаді Конституційний суд своїм рішенням змусив уряд Німеччини переглянути бюджет, залишивши його з дефіцитом 30 мільярдів євро на 2024 рік. На цьому тлі настрій мешканців Німеччини, схоже, також змінився.

Інсталяція перед Мінфіном ФРН у Берліні з написом "Боргове гальмо" (архівне фото) Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Німці стають скупішими

Ідея міжнародної допомоги втрачає свою популярність серед населення ФРН, наголошується в робочому документі Інституту закордонного розвитку за 2023 рік. У 2018 році опитування показало, що 93 відсотки німців вважають важливим "допомагати людям у країнах, що розвиваються".

Однак у листопаді 2023 року серед мешканців Німеччини було проведено нове опитування, де їх просили відповісти, за рахунок чого, на їхню думку, слід скоротити бюджет на 2024 рік. Понад 50 відсотків респондентів запропонували заощаджувати на закордонній допомозі розвитку. Ще 32 відсотки вважають, що потрібно скоротити державні виплати на соціальне забезпечення.

У колонці для Лондонської школи економіки, опублікованій у 2022 році, експерти з Німецького економічного інституту стверджують, що будь-яке зростання антимігрантських настроїв у країні часто впливає на думку про те, наскільки щедрим має бути соціальне забезпечення - тобто хто і як довго може отримувати допомогу.

Дослідження, опубліковане в середині січня Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR), показало, що міграція викликає найбільше занепокоєння у німців. Широка громадська дискусія про те, що мігранти їдуть до Німеччини, оскільки їх приваблює щедрість німецької системи соціального забезпечення, схоже, підтверджує оцінку експертів.

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На чому заощаджуватиме уряд Німеччини?

У 2023 році правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), окрилена зростанням голосів виборців, висунула низку контрпропозицій щодо скорочення бюджетних видатків.

У вересні один із лідерів партії Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) представив програмний документ, в якому говорилося, що партія пропонує скоротити федеральні витрати "в галузі міграції, захисту клімату та політики розвитку".

Критичні голоси лунали навіть усередині уряду: заступник голови Вільної демократичної партії Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki), яка входить до правлячої коаліції, заявив, що Німеччина "марно витрачає гроші" за кордоном.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер Фото: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

Проєкт бюджету на 2024 рік було остаточно затверджено профільним парламентським комітетом у середині січня. Він передбачає заощадження коштів для всіх міністерств, за винятком міноборони. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) оголосив про реформу соціальних виплат для тих, хто тривалий час залишається без роботи. Опозиційні консервативні Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС) вже давно виступають за скорочення соціальної допомоги. Інші соціальні виплати, однак, не постраждали. Найбільше буде скорочено суму допомоги з метою розвитку (ОДР): порівняно з 2023 роком фінансування у цій сфері зменшиться майже на 2 мільярди євро.

При цьому Німеччина, як і раніше, планує залишатися провідним учасником співробітництва в галузі розвитку та міжнародного фінансування заходів щодо боротьби зі зміною клімату, заявив міністр фінансів. "Ми можемо залишитися на першому місці. Але можливо розрив з другим місцем можна скоротити", - сказав Крістіан Лінднер у грудні в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke.