Німецька економіка у 2023 році скоротилася на 0,3 відсотка

Економіка Німеччини на тлі високої інфляції, зростання відсоткових ставок і млявої світової кон'юнктури скоротилася у 2023 році приблизно на 0,3 відсотка, повідомило Федеральне статистичне відомство у понеділок, 15 січня. 2022 року ВВП ФРН ще зріс на 1,8 відсотка. На поточний рік експерти очікують у кращому разі слабкого зростання, а в найгіршому - нового зниження.

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Минулого року німецьку економіку гальмувала низка факторів. Висока інфляція стримувала споживання у приватних домогосподарствах, а Європейський центробанк (ЄЦБ) встановив найвищі відсоткові ставки в історії, внаслідок чого через дорогу іпотеку багато жителів ФРН, наприклад, були змушені відмовитися від придбання нерухомості.

Водночас слабка світова кон'юнктура ускладнювала життя експортерів. Негативний вплив на економіку ФРН справляли й чинники політичної нестабільності - від війн Росії проти України та на Близькому Сході до конфліктів в уряді Німеччини навколо бюджету.

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Похмурі перспективи для економіки на 2024 рік

Цьогоріч перспективи для економіки залишаються похмурими. "Багато підприємств через неясну ситуацію з держпідтримкою відчувають невпевненість і не поспішають робити інвестиції", - зауважила експертка з кон'юнктури в Німецькому інституті економічних досліджень (DIW) Лаура Паґенгардт (Laura Pagenhardt).

У DIW прогнозують на 2024 рік зростання ВВП Німеччини на рівні 0,6 відсотка, але інші економісти налаштовані значно песимістичніше. Так, головний економіст Commerzbank Йорґ Кремер (Jörg Krämer) очікує нового зниження ВВП в обсязі 0,3 відсотка.

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Незважаючи на вищі відсоткові ставки та дороге субсидування енергоносіїв, Німеччині минулого року вдалося скоротити обсяг дефіциту держбюджету. Державні витрати у 2023 році перевищили прибутки на 82,7 млрд євро. Це на 14 млрд євро менше, ніж 2022 року, повідомило Федеральне статистичне відомство.